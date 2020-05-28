ВОЗ присвоила международное название российскому препарату от спаек

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила международное непатентованное наименование "Адезмапимод" фармацевтической субстанции препарата от спаечной болезни "Серогард", разработанного группой "Фармасинтез", говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Всемирная организация здравоохранения присвоила международное непатентованное наименование (МНН) "Адезмапимод" фармацевтической субстанции инновационного лекарственного препарата "Серогард", разработанного ГК "Фармасинтез" в рамках госпрограммы "Фармамед". "Адезмапимод" будет включен в список 124 присвоенных в 2020 году Всемирной организацией здравоохранения МНН и опубликован на WHO Drug Information до 25 июня 2020 года", - говорится в сообщении.
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Препарат предназначен для снижения риска возникновения спаечного процесса и предотвращения спайкообразования при открытых и лапароскопических операциях на брюшной полости. "Он ориентирован на применение в первую очередь в абдоминальной хирургии и гинекологии и не имеет аналогов в мире", - говорится в сообщении Минпромторга.
По оценкам разработчиков, препарат обладает высоким экспортным потенциалом и будет востребован не только на территории России и стран СНГ, но и в Европе и на американском континенте, прежде всего на рынке США, объем которого оценивается в 1,4 миллиарда долларов в год. "Фармасинтез" получил на свой продукт 28 патентов, действующих в 103 странах мира, добавили в пресс-службе.
Спаечная болезнь становится причиной многочисленных, в том числе жизнеугрожающих осложнений и приводит к необходимости повторного хирургического вмешательства.
Справочно в сообщении уточняется, что присвоение МНН фармацевтической субстанции является высшим критерием признания международным экспертным сообществом инновационности лекарства, созданного конкретным разработчиком. Данный факт позволяет объективно судить о вкладе разных стран в глобальную систему охраны здоровья, говорится в сообщении.