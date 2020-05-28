ВОЗ присвоила международное название российскому препарату от спаек

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения ( Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) присвоила международное непатентованное наименование "Адезмапимод" фармацевтической субстанции препарата от спаечной болезни "Серогард", разработанного группой "Фармасинтез", говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Всемирная организация здравоохранения присвоила международное непатентованное наименование (МНН) "Адезмапимод" фармацевтической субстанции инновационного лекарственного препарата "Серогард", разработанного ГК "Фармасинтез" в рамках госпрограммы "Фармамед". "Адезмапимод" будет включен в список 124 присвоенных в 2020 году Всемирной организацией здравоохранения МНН и опубликован на WHO Drug Information до 25 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Препарат предназначен для снижения риска возникновения спаечного процесса и предотвращения спайкообразования при открытых и лапароскопических операциях на брюшной полости. "Он ориентирован на применение в первую очередь в абдоминальной хирургии и гинекологии и не имеет аналогов в мире", - говорится в сообщении Минпромторга.

По оценкам разработчиков, препарат обладает высоким экспортным потенциалом и будет востребован не только на территории России и стран СНГ , но и в Европе и на американском континенте, прежде всего на рынке США , объем которого оценивается в 1,4 миллиарда долларов в год. "Фармасинтез" получил на свой продукт 28 патентов, действующих в 103 странах мира, добавили в пресс-службе.

Спаечная болезнь становится причиной многочисленных, в том числе жизнеугрожающих осложнений и приводит к необходимости повторного хирургического вмешательства.