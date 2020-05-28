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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:50
https://ria.ru/20200528/1572142043.html
В Подмосковье перепрофилируют коронавирусные стационары
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Подмосковье перепрофилируют коронавирусные стационары

19:50 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Коронавирусные стационары в Подмосковье начинают перепрофилировать под оказание плановой помощи, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы сейчас начинаем аккуратно работу по перепрофилированию "грязных" стационаров в "чистые", - заявил Воробьев в эфире канала "360".
Он отметил, что это "большая тонкая работа", которая позволит делать регулярные операции кардиологическим и онкологическим больным. "Это все тоже является для нас приоритетом сейчас", - добавил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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