В Подмосковье перепрофилируют коронавирусные стационары

"Мы сейчас начинаем аккуратно работу по перепрофилированию "грязных" стационаров в "чистые", - заявил Воробьев в эфире канала "360".

Он отметил, что это "большая тонкая работа", которая позволит делать регулярные операции кардиологическим и онкологическим больным. "Это все тоже является для нас приоритетом сейчас", - добавил губернатор.