В Подмосковье перепрофилируют коронавирусные стационары

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Коронавирусные стационары в Подмосковье начинают перепрофилировать под оказание плановой помощи, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Мы сейчас начинаем аккуратно работу по перепрофилированию "грязных" стационаров в "чистые", - заявил Воробьев в эфире канала "360".
Он отметил, что это "большая тонкая работа", которая позволит делать регулярные операции кардиологическим и онкологическим больным. "Это все тоже является для нас приоритетом сейчас", - добавил губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.