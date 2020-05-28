Во Франции снимут запрет на перемещения

ПАРИЖ, 28 мая – РИА Новости. Запрет на перемещения более чем на 100 километров от дома будет снят во Франции со второго июня, сообщил французский премьер-министр Эудар Филипп.
"Эта мера была очень полезной для ограничения распространения вируса... Но сегодня в этой мере больше нет необходимости", - сказал Филипп, представляя в четверг план по второму этапу снятия ограничений, введенных во Франции из-за эпидемии коронавируса.
Вместе с тем премьер Франции призвал сограждан к ответственности, добавив, что "чем меньше мы перемещаемся, тем меньше циркулирует вирус".
Период режима самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлился во Франции два месяца. С 11 мая страна начала снимать ограничения. Второго июня начнется второй этап снятия ограничений, который продлится три недели - до 21 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.