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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T21:33
https://ria.ru/20200528/1572141932.html
Во Франции снимут запрет на перемещения
https://cdn23.img.ria.ru/images/149842/68/1498426845_0:240:3213:2047_1036x0_80_0_0_b6360ea9816b10352d5aab0346432a63.jpg
РИА Новости

Во Франции снимут запрет на перемещения

19:48 28.05.2020 (обновлено: 21:33 28.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПариж
Париж
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 мая – РИА Новости. Запрет на перемещения более чем на 100 километров от дома будет снят во Франции со второго июня, сообщил французский премьер-министр Эудар Филипп.
"Эта мера была очень полезной для ограничения распространения вируса... Но сегодня в этой мере больше нет необходимости", - сказал Филипп, представляя в четверг план по второму этапу снятия ограничений, введенных во Франции из-за эпидемии коронавируса.
Вместе с тем премьер Франции призвал сограждан к ответственности, добавив, что "чем меньше мы перемещаемся, тем меньше циркулирует вирус".
Период режима самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлился во Франции два месяца. С 11 мая страна начала снимать ограничения. Второго июня начнется второй этап снятия ограничений, который продлится три недели - до 21 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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