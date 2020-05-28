Воробьев отметил снижение числа вызовов скорой в Подмосковье

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Количество вызовов скорой медицинской помощи в Подмосковье снижается в последние дни, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"За последние трое суток, я смотрел, динамика вызовов снижается", - сказал Воробьев в эфире канала "360".
Ранее Воробьев отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется, количество новых выявленных случаев идёт вниз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.