В Подмосковье МФЦ откроются для физических лиц

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. МФЦ для физических лиц откроются в Подмосковье с понедельника, так как порядка 15-17 услуг возможно предоставить в бумажном виде, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"С понедельника мы откроем МФЦ. Для юридических лиц мы это сделали в начале недели, а с понедельника сделаем для физических лиц. Это услуги, их порядка 15-17, которые только в бумажном виде, например, паспорт поменять, важные справки получить или недвижимость зарегистрировать, к сожалению, все происходит в бумаге", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
По его словам, все остальные услуги можно оформлять онлайн.
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