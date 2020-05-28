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2020-05-28T19:30
https://ria.ru/20200528/1572141481.html
В Подмосковье МФЦ откроются для физических лиц
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РИА Новости

В Подмосковье МФЦ откроются для физических лиц

19:30 28.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. МФЦ для физических лиц откроются в Подмосковье с понедельника, так как порядка 15-17 услуг возможно предоставить в бумажном виде, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"С понедельника мы откроем МФЦ. Для юридических лиц мы это сделали в начале недели, а с понедельника сделаем для физических лиц. Это услуги, их порядка 15-17, которые только в бумажном виде, например, паспорт поменять, важные справки получить или недвижимость зарегистрировать, к сожалению, все происходит в бумаге", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360".
По его словам, все остальные услуги можно оформлять онлайн.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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