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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:30
https://ria.ru/20200528/1572141447.html
Власти Москвы не будут вводить дополнительные категории пропусков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571318470_0:0:3467:1951_1036x0_80_0_0_6f75c3eb7c5d8ad06542b886f9155f9a.jpg
РИА Новости

Власти Москвы не будут вводить дополнительные категории пропусков

19:30 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту на пересечении Варшавского шоссе с МКАД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти Москвы не будут вводить дополнительные категории пропусков, для поездки в парк необходимо оформить разовый пропуск, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.
"Дополнительные категории пропусков вводиться не будут. Если человек планирует поехать в парк на личном или общественном транспорте, ему надо оформить разовый цифровой пропуск для передвижения в иных целях, в том числе для осуществления прогулок", - сообщили в департаменте.
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В ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы отправиться в парк пешком, пропуск не нужен. Однако в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен.
"Также напомним, что при прогулках горожанам необходимо соблюдать масочный режим", - добавили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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