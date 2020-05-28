МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Власти Москвы не будут вводить дополнительные категории пропусков, для поездки в парк необходимо оформить разовый пропуск, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.
"Дополнительные категории пропусков вводиться не будут. Если человек планирует поехать в парк на личном или общественном транспорте, ему надо оформить разовый цифровой пропуск для передвижения в иных целях, в том числе для осуществления прогулок", - сообщили в департаменте.
В ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы отправиться в парк пешком, пропуск не нужен. Однако в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен.
"Также напомним, что при прогулках горожанам необходимо соблюдать масочный режим", - добавили в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а москвичи с некоторыми ограничениями смогут выходить на прогулки, при этом пропускной режим и режим самоизоляции продлены до 14 июня.
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