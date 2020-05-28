Городские службы Москвы перешли на усиленный режим из-за погоды

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

В пресс-службе отметили, что, согласно прогнозу синоптиков, в пятницу с 9.00 до 21.00 по Москве ожидаются сильные дожди, в отдельных районах - гроза, град, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ночью 30 мая - кратковременный дождь, возможна гроза.

"В связи с этим приведены в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций, приняты дополнительные меры по недопущению подтоплений из-за ливня. Городским службам дано указание активизировать работу по очистке водоприемных решеток и ливнестоков, провести ревизию всех систем водоотведения, чтобы не допустить локальных подтоплений на улицах и во дворах", - сказал заммэра, которого цитируют в пресс-службе.

Отмечается, что приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.

"В режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей. Всем электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", - сказал Бирюков.

Москвичей во время непогоды в ведомстве призвали не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

"При грозе и сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - цитируют в пресс-службе заммэра.