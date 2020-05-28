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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:23
https://ria.ru/20200528/1572141204.html
В Самарской области число излечившихся от коронавируса возросло до 892
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/112467/81/1124678142_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e5991b6d7f80c003a2fa7a30a76944a0.jpg
РИА Новости

В Самарской области число излечившихся от коронавируса возросло до 892

19:23 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Еще 63 жителя Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших возросло до 892, сообщает в четверг региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать восьмого мая в Самарской области вылечились 63 пациента, в том числе два ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 892 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, из больниц выписали 52 человека, также выздоровели 11 человек, которые лечились дома.
Всего в Самарской области подтверждено 2437 случаев заболевания коронавирусом, 18 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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