В Самарской области число излечившихся от коронавируса возросло до 892

САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Еще 63 жителя Самарской области, у которых ранее был выявлен коронавирус, вылечились, общее число выздоровевших возросло до 892, сообщает в четверг региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать восьмого мая в Самарской области вылечились 63 пациента, в том числе два ребенка, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 892 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, из больниц выписали 52 человека, также выздоровели 11 человек, которые лечились дома.
Всего в Самарской области подтверждено 2437 случаев заболевания коронавирусом, 18 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.