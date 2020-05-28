В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Пять полицейских задержаны в Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.

По данным следственного управления, следователи по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ и отдела собственной безопасности УМВД возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими. Фигурантами стали пятеро полицейских, занимающихся экономическими преступлениями. Они задержаны.

"Установлено, что сотрудники полиции из корыстной или иной личной заинтересованности, под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий по закупке контрафактной продукции, превысив свои должностные полномочия, совершили фальсификацию результатов оперативно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении двух жителей Твери . Тем самым завладели алкогольной продукцией на сумму свыше 700 000 рублей", - говорится в сообщении УМВД по региону.

По местам жительства и пребывания фигурантов, а также на рабочих местах и в автомобилях проведены обыски. Следователи опрашивают свидетелей.