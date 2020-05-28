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2020-05-28T19:20
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В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий
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РИА Новости

В Тверской области полицейских заподозрили в превышении полномочий

19:20 28.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Пять полицейских задержаны в Тверской области по подозрению в превышении должностных полномочий, по мнению следствия, они незаконно завладели алкоголем на 700 тысяч рублей у двух предпринимателей, сообщили СУ СКР по региону и УМВД по региону в четверг.
По данным следственного управления, следователи по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ и отдела собственной безопасности УМВД возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими. Фигурантами стали пятеро полицейских, занимающихся экономическими преступлениями. Они задержаны.
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"Установлено, что сотрудники полиции из корыстной или иной личной заинтересованности, под видом проведения оперативно-розыскных мероприятий по закупке контрафактной продукции, превысив свои должностные полномочия, совершили фальсификацию результатов оперативно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении двух жителей Твери. Тем самым завладели алкогольной продукцией на сумму свыше 700 000 рублей", - говорится в сообщении УМВД по региону.
По местам жительства и пребывания фигурантов, а также на рабочих местах и в автомобилях проведены обыски. Следователи опрашивают свидетелей.
УМВД по региону информирует, что в управлении назначена служебная проверка. "Виновные сотрудники будут уволены из ОВД по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - информирует полиция.
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