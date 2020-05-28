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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:20
https://ria.ru/20200528/1572141119.html
В Италии число излечившихся от коронавируса превысило 150 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1036x0_80_0_0_1b5eaeec3030f3a04cb64239598e528e.jpg
РИА Новости

В Италии число излечившихся от коронавируса превысило 150 тысяч

19:20 28.05.2020
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CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
Автомобили скорой помощи в Италии. Архивное фото
РИМ, 28 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Число жителей Италии, зараженных коронавирусом на данный момент, упало до 47 986, говорится в сводке службы гражданской обороны за четверг. За сутки зараженных стало меньше на 2980.
Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 3503 человека. Их число достигло 150 604.
Число скончавшихся вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 70 человек до 33 142.
Накануне умерли 117 человек, что несколько больше показателей последних дней.
Сейчас в лечебных учреждениях с подтвержденным заражением остаются 7379 жителей Италии, за сутки их число сократилось на 350.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 593 до 231 732. В среду сообщалось о 584 новых случаях. Рекордно низкий прирост заражений зарегистрирован в понедельник, когда новых случаев оказалось 300.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИталияВ мире
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