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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:20
https://ria.ru/20200528/1572141085.html
В Греции за сутки три человека заболели COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_8ef41ccbfb62476808be0fa59299cade.jpg
РИА Новости

В Греции за сутки три человека заболели COVID-19

19:20 28.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 28 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки два человека умерли от COVID-19, выявлены три новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2906 случаев инфицирования, сообщило министерство здравоохранения в четверг.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 16 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 102 пациента.
За последние сутки два человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 175 человек. Среди них 52 женщины, остальные мужчины. Средний возраст умерших 76 лет, 94,9% из них имели какое-либо сопутствующее заболевание или были возрастом 70 лет и более.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
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