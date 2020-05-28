В Греции за сутки три человека заболели COVID-19

В отделениях интенсивной терапии интубированы 16 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 102 пациента.
За последние сутки два человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 175 человек. Среди них 52 женщины, остальные мужчины. Средний возраст умерших 76 лет, 94,9% из них имели какое-либо сопутствующее заболевание или были возрастом 70 лет и более.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.