В Греции за сутки три человека заболели COVID-19

В отделениях интенсивной терапии интубированы 16 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 102 пациента.

За последние сутки два человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 175 человек. Среди них 52 женщины, остальные мужчины. Средний возраст умерших 76 лет, 94,9% из них имели какое-либо сопутствующее заболевание или были возрастом 70 лет и более.