СК предъявил обвинение автору фейка о вывозе тел погибших от COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Женщине, которая распространяла ложную информацию о массовом вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в Женщине, которая распространяла ложную информацию о массовом вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в Москве , предъявили обвинение, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело из-за появления в соцсети ложной информации, согласно которой из больницы в Крылатском ночью вывозятся тела людей, умерших от коронавируса. Позднее по нему допросили модератора паблика в соцсети.

По словам Петренко, женщина распространяла ложную информацию для того, чтобы увеличить количество подписчиков в соцсетях и в дальнейшем получать прибыль, размещая в профиле рекламу.

"Ольге Толокевич предъявлено обвинение по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - отметила представитель СК

Петренко подчеркнула, что женщина призналась в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением передали прокурору для решения о направлении его в суд.