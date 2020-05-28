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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:19
https://ria.ru/20200528/1572141051.html
СК предъявил обвинение автору фейка о вывозе тел погибших от COVID-19
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РИА Новости

СК предъявил обвинение автору фейка о вывозе тел погибших от COVID-19

19:19 28.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Женщине, которая распространяла ложную информацию о массовом вывозе тел погибших от коронавируса из обсервационного центра в Москве, предъявили обвинение, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело из-за появления в соцсети ложной информации, согласно которой из больницы в Крылатском ночью вывозятся тела людей, умерших от коронавируса. Позднее по нему допросили модератора паблика в соцсети.
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По словам Петренко, женщина распространяла ложную информацию для того, чтобы увеличить количество подписчиков в соцсетях и в дальнейшем получать прибыль, размещая в профиле рекламу.
"Ольге Толокевич предъявлено обвинение по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - отметила представитель СК.
Петренко подчеркнула, что женщина призналась в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением передали прокурору для решения о направлении его в суд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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