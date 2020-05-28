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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:17
https://ria.ru/20200528/1572140985.html
Во Франции кафе и рестораны смогут открыться 2 июня
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РИА Новости

Во Франции кафе и рестораны смогут открыться 2 июня

19:17 28.05.2020
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© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. Кафе и рестораны во Франции, остававшиеся закрытыми из-за эпидемии коронавируса, смогут возобновить свою деятельность на всей территории страны со 2 июня, хотя и с известными ограничениями, заявил в четверг премьер-министр страны Эдуар Филипп.
Период режима самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлился во Франции два месяца. Все магазины, кроме продовольственных, оставались закрытыми в течение этого периода. С 11 мая страна начала снимать ограничения, стали открываться школы, парикмахерские, салоны красоты и магазины. Рестораны, кафе, кинотеатры по-прежнему остаются закрытыми. Решение о дате их открытия французские власти рассчитывали принять в конце мая.
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Филипп отметил, что кафе и рестораны - это важный сектор экономики Франции, "но также, стоит признать, это часть нашего искусства жить".
"С учетом развития санитарной ситуации, рестораны, бары и кафе смогут открыться во всех департаментах со 2 июня. Но в "оранжевых зонах", где требуется особая бдительность, они откроются с временными ограничениями", - добавил премьер.
По его словам, "те, кто решит поужинать или пообедать вместе, смогут сидеть за одним столом, но не более чем по 10 человек". Также между столиками должна будет соблюдаться дистанция в 1 метр, а все сотрудники заведений - в зале и на кухне - должны будут носить медицинские маски. Также, чтобы обезопасить посетителей баров от возможного заражения коронавирусом, на время будет введен запрет на употребление напитков внутри заведений стоя.
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Вместе с тем, Филипп отметил, что в так называемых "оранжевых зонах", куда входит и столичный регион Франции, заработать смогут только открытые террасы заведений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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