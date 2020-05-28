В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 377

ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 377, до 37 837 человек, количество выявленных новых заражений - на 1877, до 269 127 человек, сообщил минздрав страны.
Накануне в Британии умерли 412 человек, положительные анализы на коронавирус были у 2013.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.