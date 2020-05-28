Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:15
https://ria.ru/20200528/1572140940.html
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 377
https://cdn24.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1036x0_80_0_0_4792c1c31989bc4ca21df495dd7a208a.jpg
РИА Новости

В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 377

19:15 28.05.2020
306
© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 28 мая - РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Британии увеличилось за сутки на 377, до 37 837 человек, количество выявленных новых заражений - на 1877, до 269 127 человек, сообщил минздрав страны.
Накануне в Британии умерли 412 человек, положительные анализы на коронавирус были у 2013.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
510010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
Рекомендуем
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании выявили 182 новых случая коронавируса за сутки
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии за сутки умерли 1156 человек с COVID-19
Автомобили скорой помощи в Италии
В Италии число излечившихся от коронавируса превысило 150 тысяч
Автомобили на площади Согласия в Париже
Число жертв коронавируса во Франции за сутки выросло на 66
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки почти на 1,2 тысячи
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Лондон
Джонсон подтвердил смягчение карантина в Великобритании с июня
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
В Великобритании за сутки резко возросло число жертв COVID-19
Париж
Во Франции кафе и рестораны смогут открыться 2 июня
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число заболевших COVID-19 превысило 88 тысяч человек
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
В Мексике число случаев COVID-19 превысило 80 тысяч
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер Франции заявил о решении открыть парки и сады
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
07:47В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19
07:47В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
07:47В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
Лента новостейМолния