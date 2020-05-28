Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 в Подмосковье стабилизируется

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, количество новых выявленных случаев идёт вниз, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев.
"Ситуация у нас в последнее время стабилизируется. Количество выявляемых новых заражённых коронавирусом находится на уровне порядка 750-800 человек, медленно, но верно, мы ползем вниз, хотя госпитализация ещё достаточно высокая", - сообщил Воробьев в эфире телеканала "360".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.