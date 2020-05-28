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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:35
https://ria.ru/20200528/1572140799.html
Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 в Подмосковье стабилизируется
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1036x0_80_0_0_2a119ffd69ee3ba52d23d9aa50c064fe.jpg
РИА Новости

Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 в Подмосковье стабилизируется

19:10 28.05.2020 (обновлено: 19:35 28.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Подмосковье стабилизируется, количество новых выявленных случаев идёт вниз, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев.
"Ситуация у нас в последнее время стабилизируется. Количество выявляемых новых заражённых коронавирусом находится на уровне порядка 750-800 человек, медленно, но верно, мы ползем вниз, хотя госпитализация ещё достаточно высокая", - сообщил Воробьев в эфире телеканала "360".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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