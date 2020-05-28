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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:06
https://ria.ru/20200528/1572140564.html
В Испании выявили 182 новых случая коронавируса за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании выявили 182 новых случая коронавируса за сутки

19:06 28.05.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 28 мая – РИА Новости. Диагноз коронавирус COVID-19 за минувшие сутки был подтверждён 182 пациентам в Испании, следует из данных министерства здравоохранения.
Общее число выявленных при помощи ПЦР-тестов с начала эпидемии достигло 237 906 человек.
За последние семь дней скончались 38 человек, за все время – 27 119. Министерство здравоохранения больше не публикует статистику ни по смертельным случаям за день, ни по выздоровевшим.
В больницы с начала эпидемии поступили 123 804 пациента, из них за последнюю неделю 301. В отделения интенсивной терапии – 11 389 и 11 человек соответственно.
Министерство в последние дни пытается уточнить статистику по всему периоду с начала эпидемии, из-за чего происходят расхождения в данных по сравнению с предыдущими отчетами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИспанияВ мире
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