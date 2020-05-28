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2020-05-28T20:04
https://ria.ru/20200528/1572140441.html
Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
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РИА Новости

Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг

19:05 28.05.2020 (обновлено: 20:04 28.05.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
Немецкое внешнеполитическое ведомство утверждает, что атаку устроил якобы участник группы ART28 Дмитрий Бадин, который был в тот момент сотрудником ГРУ.
МИД заявил, что имеет доказательства, но не обнародовал их.
Правительство ФРГ заявило о намерении оценить дело на фоне расследования "так называемого убийства в Тиргартене" и оставило за собой право принимать меры.
Посетители на смотровой площадке Рейхстага
16 мая, 08:00
Зачем русские опять взломали немецкую оборону?

В чем обвиняют россиянина

Ранее прокуратура Германии выдала международный ордер на арест Бадина, которого также разыскивает ФБР. В США россиянина причисляют к группе хакеров. ФБР заявила, что Бадин является сотрудником российской военной разведки.
Издание Spiegel писало, что хакеры скопировали из электронной почты переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Сама Меркель назвала взлом неприятным в контексте ее желания развивать отношения с Россией.
При этом она заявила о намерении продолжить сотрудничество между странами.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Берлин не предоставил доказательств причастности России и назвал обвинения бездоказательными.
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
Вчера, 14:15
Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина

Проявление "highly likely"

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал обвинения новым проявлением highly likely.
"Это такой постпандемический "холодный душ", попытка вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов", - сказал он.
По его словам, если речь пойдет действительно о каких-либо санкциях со стороны Берлина, это станет непродуманным и деструктивным шагом, искусственным раздражителем в отношениях между РФ и ФРГ.
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ФБРСергей ЛавровМИД ГерманииDer SpiegelГлавное разведывательное управление РФАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Нисколько не сомневаюсь, что хакерская атака была. Не надо держать немцев за совсем уж бестолковых. Скорее, бестолковыми были наши хакеры, раз наоставляли следов. Совсем плохо, если Бадин действительно является сотрудником российской военной разведки. Тогда гнать его нужно поганой метлой.
28 мая, 19:48
afanaci Пупкин
2100013
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