Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.

Немецкое внешнеполитическое ведомство утверждает, что атаку устроил якобы участник группы ART28 Дмитрий Бадин, который был в тот момент сотрудником ГРУ

МИД заявил, что имеет доказательства, но не обнародовал их.

Правительство ФРГ заявило о намерении оценить дело на фоне расследования "так называемого убийства в Тиргартене" и оставило за собой право принимать меры.

В чем обвиняют россиянина

Ранее прокуратура Германии выдала международный ордер на арест Бадина, которого также разыскивает ФБР . В США россиянина причисляют к группе хакеров. ФБР заявила, что Бадин является сотрудником российской военной разведки.

Издание Spiegel писало, что хакеры скопировали из электронной почты переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Сама Меркель назвала взлом неприятным в контексте ее желания развивать отношения с Россией.

При этом она заявила о намерении продолжить сотрудничество между странами.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Берлин не предоставил доказательств причастности России и назвал обвинения бездоказательными.

Проявление "highly likely"

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал обвинения новым проявлением highly likely.

"Это такой постпандемический "холодный душ", попытка вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов", - сказал он.