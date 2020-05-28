Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T19:02
https://ria.ru/20200528/1572140314.html
США объявили награду за информацию о ключевом пропагандисте ИГ*
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1036x0_80_0_0_ded4ec1660c99bb88d3c0ec2f21a17fa.jpg
РИА Новости

США объявили награду за информацию о ключевом пропагандисте ИГ*

19:02 28.05.2020
289
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США готовы выплатить до трех миллионов долларов за информацию, которая будет способствовать задержанию "старшего руководителя и ключевого пропагандиста" группировки "Исламское государство"* Мухаммада Хадира Мусы Рамадана, сообщает пресс-служба госдепартамента.
"Он является одним из самых давних и высокопоставленных сотрудников ИГ* в области СМИ группировки и курирует ежедневные операции группировки в средствах массовой информации, включая управление контентом из глобальной сети сторонников ИГ*… Рамадан сыграл ключевую роль в пропагандистских операциях ИГ* по радикализации, вербовке и подстрекательству отдельных лиц по всему миру. Он руководил планированием, координацией и производством многочисленных пропагандистских видеороликов, публикаций и онлайн-платформ, которые включали жестокие сцены пыток и массовых казней невинных гражданских лиц", - сообщает госдепартамент.
Уточняется, что Рамадан, известный также как Абу Бакр аль-Гариб, родился в Иордании.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
19 мая, 05:06Война в Сирии
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
440000
Обсудить 1
Исламское государствоИорданияСШАВ мире
Рекомендуем
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона
Twitter пригласили переехать в Германию из-за конфликта с Трампом
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Совет ЕС продлил санкции против Сирии
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре) на Мюнхенской конференции по безопасности
Пелоси обвинила администрацию Трампа в нежелании защищать частную жизнь
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала грант Госдепа на "разоблачение дезинформации" заказным
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании выявили 182 новых случая коронавируса за сутки
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер Франции заявил о решении открыть парки и сады
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя призвал ЕС отказаться от санкций, мешающих бороться с пандемией
Красная площадь
Собянин раскрыл детали проведения парада Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал коронавирус "подарком из Китая"
Строительство газопровода Северный поток-2
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"
Скриншот телепрограммы Good Morning Britain
В Британии умер старейший мужчина на планете
Полицейские во время беспорядков в Миннеаполисе
В ООН призвали прекратить расовое насилие в США
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
В Иране заявили о способности обеспечить себя ядерным топливом без России
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Собянин прокомментировал отправку врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
07:47В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19
07:47В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
07:47В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
Лента новостейМолния