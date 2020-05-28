США объявили награду за информацию о ключевом пропагандисте ИГ*

"Он является одним из самых давних и высокопоставленных сотрудников ИГ* в области СМИ группировки и курирует ежедневные операции группировки в средствах массовой информации, включая управление контентом из глобальной сети сторонников ИГ*… Рамадан сыграл ключевую роль в пропагандистских операциях ИГ* по радикализации, вербовке и подстрекательству отдельных лиц по всему миру. Он руководил планированием, координацией и производством многочисленных пропагандистских видеороликов, публикаций и онлайн-платформ, которые включали жестокие сцены пыток и массовых казней невинных гражданских лиц", - сообщает госдепартамент.