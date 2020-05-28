Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T19:00
https://ria.ru/20200528/1572140244.html
В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 2271
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 2271

19:00 28.05.2020
458
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 75 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев заболевания выросло до 2271, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Утром в четверг федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 2196.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"За 28 мая в Ульяновской области зарегистрировано 75 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией… Всего с начала регистрации выявлен 2271 заболевший COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 742 случая (32,67%) зарегистрировано среди людей старше 50 лет, 691 случай (30,43%) – среди людей 30-49 лет, 413 случаев (18,19%) – среди людей старше 65 лет.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В легкой форме, по информации Роспотребнадзора, коронавирусом болеют 45,79% заразившихся (1040 случаев), в состоянии средней степени тяжести - 18,85% (428 случаев), тяжелое течение болезни отмечается у 1,06% (24 случая), еще у 34,3% коронавирус протекает бессимптомно (779 человек).
Из общего числа заразившихся 614 человек выздоровели, семь скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьОбщество
Рекомендуем
Прохожие на Мясницкой улице в Москве
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Молодые люди прогуливаются по Ростовской набережной в Москве
В Подмосковье продлили некоторые ограничительные меры до 14 июня
Шакшука
Микробиолог рассказал, через какую еду можно заразиться коронавирусом
Парикмахер приглашает клиента на стрижку
Названо условие открытия парикмахерских в Москве
Заседание Верховной рады Украины
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
Мэр Москвы Сергей Собянин о сохранении ограничительных мер в столице
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Певец Стас Костюшкин выступает на концерте, посвященном открытию Сочи Казино и Курорт
Певец Стас Костюшкин рассказал о пережитом в детстве насилии
Весенняя Москва
Опубликована карта для прогулок в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин о сохранении ограничительных мер в столице
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
Турбаза
В Алтайском крае продлили запрет на работу санаториев и турбаз
Освобождение Сергея Мохнаткина из СИЗО
Шендерович сообщил о смерти Сергея Мохнаткина
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Якутии проводят проверку после обнаружения тела полицейского
Сотрудник противопожарной службы МЧС России
В Томске потушили пожар в пустом торговом центре
Медицинские работники
В Ульяновской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:49В Красноярске пресекли деятельность интернет-магазина наркотиков
07:47В Кузбассе выявили 13 новых случаев COVID-19
07:47В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия за сутки
07:47В Индии число заразившихся коронавирусом превысило 165 тысяч человек
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
Лента новостейМолния