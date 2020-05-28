В Ульяновской области число заразившихся коронавирусом достигло 2271

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 75 жителей Ульяновской области , общее число выявленных случаев заболевания выросло до 2271, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

Утром в четверг федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 2196.

"За 28 мая в Ульяновской области зарегистрировано 75 новых случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией… Всего с начала регистрации выявлен 2271 заболевший COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 742 случая (32,67%) зарегистрировано среди людей старше 50 лет, 691 случай (30,43%) – среди людей 30-49 лет, 413 случаев (18,19%) – среди людей старше 65 лет.

В легкой форме, по информации Роспотребнадзора, коронавирусом болеют 45,79% заразившихся (1040 случаев), в состоянии средней степени тяжести - 18,85% (428 случаев), тяжелое течение болезни отмечается у 1,06% (24 случая), еще у 34,3% коронавирус протекает бессимптомно (779 человек).

Из общего числа заразившихся 614 человек выздоровели, семь скончались.