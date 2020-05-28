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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:55
https://ria.ru/20200528/1572139948.html
Премьер Франции заявил о решении открыть парки и сады
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571044605_0:220:3072:1948_1036x0_80_0_0_65f174d50e5a5faeb7e8a4522b9afca2.jpg
РИА Новости

Премьер Франции заявил о решении открыть парки и сады

18:55 28.05.2020
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© REUTERS / Pool NewПремьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
© REUTERS / Pool New
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Архивное фото
#ПАРИЖ, 28 мая – РИА Новости. Правительство Франции приняло решение об открытии парков и садов в так называемых "оранжевых" зонах, в том числе в Париже, заявил премьер-министр Эдуар Филипп.
"Мы также решили ускорить открытие школ и колледжей во всех зонах и лицеев в "зеленых" зонах (где невысокий уровень распространения коронавируса - ред.)... Открытие парков и садов в "оранжевых" зонах. Но эта возобновившаяся свобода требует обязательств", - сказал Филипп, представляя в четверг план по второму этапу выхода из карантина, который начнется со 2 июня.
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Он отметил, что запрет собираться группой больше десяти человек будет по-прежнему сохраняться, также дистанционная работа, когда это возможно, должна быть в приоритете.
По словам Филиппа, все регионы Франции находятся в так называемой "зеленой" зоне, кроме трех - парижского региона (Иль-де-Франс) и двух заморских – Майотты и Гвианы. Сейчас эти регионы находятся в "оранжевой" зоне, а раньше находились в "красной".
Глава французского правительства, говоря о первом этапе выхода из режима изоляции, который начался 11 мая, заявил, что "результаты в санитарном плане хорошие".
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Период режима самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлился во Франции два месяца. С 11 мая страна начала снимать ограничения, стали открываться школы, парикмахерские, салоны красоты и магазины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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