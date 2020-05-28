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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:54
https://ria.ru/20200528/1572139883.html
Ростуризм пообещал смягчить требования к работе санаториев
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105849_0:83:3078:1814_1036x0_80_0_0_d76b216e661a42d3c33236d42b260a7a.jpg
РИА Новости

Ростуризм пообещал смягчить требования к работе санаториев

18:54 28.05.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Октябрьский" в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Сотрудница санатория "Октябрьский" в Сочи укомплектовывает столы в ресторане. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Требования к работе санаторно-курортного комплекса России в период выхода из изоляции будут постепенно смягчаться в зависимости от улучшения ситуации, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, выступая на онлайн-заседании группы фракции "Единая Россия".
Она рассказала, что Ростуризм и Роспотребнадзор проводят сейчас большую работу по выработке сбалансированных рекомендаций для всех субъектов отрасли по выходу из карантинных мер.
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"По санаторно-курортным учреждениям нам с Роспотребнадзором удалось прийти к сбалансированному и адекватному для текущей ситуации рекомендациям. Мы знаем, что есть несколько тяжелых и затратных требований, но на данном этапе сложно предлагать более облегчённые варианты", - прокомментировала Догузова.
"По мере улучшения ситуации и выхода из карантинных мер, при согласовании с Роспотребнадзором мы будем эти требования смягчать", - пообещала глава Ростуризма.
Ряд регионов РФ уже заявил о начале работы санаториев, но с определенными ограничениями. Например, в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края, имеющих медлицензию с 1 июня. Открываются все санатории, а не только в прибрежных городах, всего – порядка 200. Но они обязаны строго соблюдать регламенты Роспотребнадзора: должны будут организовывать трансфер гостей, контролировать их перемещение, информировать обо всех приезжающих местную администрацию. При этом гости должны иметь, в том числе, справку об отсутствии коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Зарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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