Ростуризм пообещал смягчить требования к работе санаториев

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Требования к работе санаторно-курортного комплекса России в период выхода из изоляции будут постепенно смягчаться в зависимости от улучшения ситуации, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, выступая на онлайн-заседании группы фракции "Единая Россия".
Она рассказала, что Ростуризм и Роспотребнадзор проводят сейчас большую работу по выработке сбалансированных рекомендаций для всех субъектов отрасли по выходу из карантинных мер.
"По санаторно-курортным учреждениям нам с Роспотребнадзором удалось прийти к сбалансированному и адекватному для текущей ситуации рекомендациям. Мы знаем, что есть несколько тяжелых и затратных требований, но на данном этапе сложно предлагать более облегчённые варианты", - прокомментировала Догузова.
"По мере улучшения ситуации и выхода из карантинных мер, при согласовании с Роспотребнадзором мы будем эти требования смягчать", - пообещала глава Ростуризма.
Ряд регионов РФ уже заявил о начале работы санаториев, но с определенными ограничениями. Например, в четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края, имеющих медлицензию с 1 июня. Открываются все санатории, а не только в прибрежных городах, всего – порядка 200. Но они обязаны строго соблюдать регламенты Роспотребнадзора: должны будут организовывать трансфер гостей, контролировать их перемещение, информировать обо всех приезжающих местную администрацию. При этом гости должны иметь, в том числе, справку об отсутствии коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.