Ростуризм пообещал смягчить требования к работе санаториев

"По санаторно-курортным учреждениям нам с Роспотребнадзором удалось прийти к сбалансированному и адекватному для текущей ситуации рекомендациям. Мы знаем, что есть несколько тяжелых и затратных требований, но на данном этапе сложно предлагать более облегчённые варианты", - прокомментировала Догузова.