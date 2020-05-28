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Религия и мировоззрение
2020-05-28T19:42
https://ria.ru/20200528/1572139847.html
Владимир Якунин: церковь не может существовать только на экране
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569417353_0:211:3039:1920_1036x0_80_0_0_af21e2415bb32d1b230d0ac104354e95.jpg
РИА Новости

Владимир Якунин: церковь не может существовать только на экране

18:54 28.05.2020 (обновлено: 19:42 28.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрансляция службы в католической церкви в Казани
Трансляция службы в католической церкви в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Церковь не может существовать только на экране или в рамках каких-либо интернет-коммуникаций, заявил председатель наблюдательного совета Исследовательского института "Диалог цивилизаций" Владимир Якунин на международном вебинаре, посвященном влиянию пандемии COVID-19 на религиозные сообщества в мире.
Исследовательский институт "Диалог цивилизаций" совместно с Фондом Герранда-Гермеса за мир, Объединенной религиозной инициативой, Всемирным диалогом по вопросам развития конфессий и Форумом "Дух человечества" провели на этой неделе международную онлайн конференцию, посвященную изменениям в общественных отношениях в условиях пандемии COVID-19. В мероприятии приняли участие представили 21-ой страны, которые обсудили роль религии и веры в этих изменениях.
"Несмотря на новые тенденции в использовании новых технологий в самых разных сферах нашей жизни, на мой взгляд, Церковь не может существовать только на экране или в рамках каких-либо интернет-коммуникаций, потому что она также играет важную роль в создании социального капитала, способствуя личному общению между людьми, взаимной поддержки", - сказал Владимир Якунин.
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Он также отметил негативную коннотацию термина "социальное десантирование", который широко применяется в связи с эпидемией коронавируса.
"Коронавирус имеет негативное влияние на религиозные сообщества и общество в целом. В этой ситуации не понятен термин социального дистанцирования, потому что для людей социальные связи - одна из ключевых ценностей нормальной жизни. Мы можем назвать это антипандемическим дистанцированием или как-то иначе, но не социальным – это задает неправильные установки. В политической науке, мы говорим об атомизации общества, распаде связей между людьми и сообществами. Поэтому, когда мы используем такую терминологию, возможно и без специального умысла, очевидно, что мы способствуем этой негативной тенденции", - подчеркнул председатель наблюдательного совета.
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В свою очередь, исполнительный директор фонда "Объединенная религиозная инициатива" Виктор Казанджян отметил, что нужно использовать эпидемию коронавируса для создания "новых тенденций поведения, отличающихся от старых идей, которые усиливают нашу обособленность друг от друга".
"Cамое главное, что религиозные общины помогают тем, кто находится в изоляции. Я думаю, что изоляция – не только физическое уединение, но и страх, который приводит к эмоциональной изоляции – самое тревожное и сложное последствие кризиса",- сказал Казанджян.
А старший советник Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога им. короля Абдаллы ибн Абдель Азиза Патрис Бродо уже видит "расширение сотрудничества и взаимодействия между верующими людьми независимо от их вероисповедания" - и называет это положительным итогом пандемии.
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По мнению исполнительного директора некоммерческой организации "Всемирный диалога по вопросам развития конфессий" Кэтрин Маршалл, "пандемия открывает две истории".
"С одной стороны, люди осознают необходимость взаимосвязи, любви и взаимопомощи, с другой – темной стороны, многие начинают искать виноватых", - сказала Маршалл. И только объединившись, люди могут "построить и переосмыслить общество, где есть справедливость и равенство", уверена эксперт. Для этого, в том числе нужно "избавиться от идеи, что существует пропасть между верой и наукой, верующими и неверующими", считает она.
Кроме прочего, эксперт обратила внимание на кризис голода, который стал следствием пандемии. "Люди теряют работу. Семьи вынуждены постоянно находиться в закрытом пространстве, что ведет к всплескам насилия", - указала Маршалл.
Исследовательский институт "Диалог цивилизаций" (DOC Research Institute) - это аналитический центр, который "разрабатывает предложения, направленные на решение ключевых проблем, стоящих перед международным сообществом".
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЯкунинОбщество
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