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2020-05-28T18:50
https://ria.ru/20200528/1572139579.html
Больницы в Москве возобновят плановую помощь на следующей неделе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571895734_0:229:3233:2047_1036x0_80_0_0_e514f0993e837cb6ee29226faedbcc6c.jpg
РИА Новости

Больницы в Москве возобновят плановую помощь на следующей неделе

18:49 28.05.2020 (обновлено: 18:50 28.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач Илья Чайников в инфекционной больнице "РЖД-Медицина"
Врач Илья Чайников в инфекционной больнице РЖД-Медицина
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Плановая помощь в больницах Москвы начнет оказываться со следующей недели, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Со следующей недели во всех больницах Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что она не в раз нарастится, а постепенно будет наращиваться. Мы уже с этой недели разрешили клиникам реализовывать плановую помощь, но, скорее всего, большинство из них реально приступит к приему пациентов на следующей неделе", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Мэр пояснил, что для открытия плановой помощи необходимо время, чтобы пациент сдал все тесты и врач мог быть уверен, что к нему приходит человек, который не болеет коронавирусом.
"Так чтобы у нас не создался очаг заражения, и чтобы мы не закрыли это отделение или больницу. Поэтому определённые предосторожности все равно будут", - отметил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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