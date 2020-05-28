Итоговое заседание коллегии Минспорта России

В мероприятии примут участие члены Общественного совета при Минспорте России, представители общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы Министерства спорта в 2019 году и определены основные задачи на 2020 год.В повестку заседания включены вопросы подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к участию в Играх XXXII Олимпиады и XVI летних Паралимпийских играх в Токио (Япония), которые планируется провести в 2021 году. Также будет рассмотрено влияние ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на развитие спорта в Российской Федерации.