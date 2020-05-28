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Итоговое заседание коллегии Минспорта России
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РИА Новости

Итоговое заседание коллегии Минспорта России

18:49 28.05.2020
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5 июня в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет итоговое заседании коллегии Министерства спорта Российской Федерации в онлайн-режиме.
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В мероприятии примут участие члены Общественного совета при Минспорте России, представители общероссийских спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций, исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы Министерства спорта в 2019 году и определены основные задачи на 2020 год.
В повестку заседания включены вопросы подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к участию в Играх XXXII Олимпиады и XVI летних Паралимпийских играх в Токио (Япония), которые планируется провести в 2021 году. Также будет рассмотрено влияние ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на развитие спорта в Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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