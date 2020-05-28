Онлайн-конференция МГППУ о психологическом образовании

- президент Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий РУБЦОВ;- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;- декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Николай ДВОРЯНЧИКОВ;- ответственный секретарь приемной комиссии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей БУДЫКИН.Мир стремительно меняется, и на первый план выходят профессии, направленные на человека, поддержку и развитие его деятельности. Особенно ярко это показала ситуация последних нескольких месяцев в условиях Covid -19. Почему так выгодно и важно сегодня получать именно психологическое образование? Какие новые профессии будут востребованы рынком труда раньше, чем вы закончите бакалавриат? Что нового здесь может предложить Московский государственный психолого-педагогический университет? Как будет организована приемная кампания?