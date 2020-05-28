Онлайн-конференция МГППУ о психологическом образовании

Задать вопрос
Участники:
- президент Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий РУБЦОВ;
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Николай ДВОРЯНЧИКОВ;
- ответственный секретарь приемной комиссии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей БУДЫКИН.
Мир стремительно меняется, и на первый план выходят профессии, направленные на человека, поддержку и развитие его деятельности. Особенно ярко это показала ситуация последних нескольких месяцев в условиях Covid -19. Почему так выгодно и важно сегодня получать именно психологическое образование? Какие новые профессии будут востребованы рынком труда раньше, чем вы закончите бакалавриат? Что нового здесь может предложить Московский государственный психолого-педагогический университет? Как будет организована приемная кампания?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий РУБЦОВ;
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Николай ДВОРЯНЧИКОВ;
- ответственный секретарь приемной комиссии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей БУДЫКИН.
Мир стремительно меняется, и на первый план выходят профессии, направленные на человека, поддержку и развитие его деятельности. Особенно ярко это показала ситуация последних нескольких месяцев в условиях Covid -19. Почему так выгодно и важно сегодня получать именно психологическое образование? Какие новые профессии будут востребованы рынком труда раньше, чем вы закончите бакалавриат? Что нового здесь может предложить Московский государственный психолого-педагогический университет? Как будет организована приемная кампания?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru