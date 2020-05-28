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Онлайн-конференция МГППУ о психологическом образовании
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РИА Новости

Онлайн-конференция МГППУ о психологическом образовании

18:46 28.05.2020
20
8 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Психологические профессии будущего: как получить и где работать?"
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Участники:
- президент Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий РУБЦОВ;
- ректор Московского государственного психолого-педагогического университета Аркадий МАРГОЛИС;
- декан факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Николай ДВОРЯНЧИКОВ;
- ответственный секретарь приемной комиссии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей БУДЫКИН.

Мир стремительно меняется, и на первый план выходят профессии, направленные на человека, поддержку и развитие его деятельности. Особенно ярко это показала ситуация последних нескольких месяцев в условиях Covid -19. Почему так выгодно и важно сегодня получать именно психологическое образование? Какие новые профессии будут востребованы рынком труда раньше, чем вы закончите бакалавриат? Что нового здесь может предложить Московский государственный психолого-педагогический университет? Как будет организована приемная кампания?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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