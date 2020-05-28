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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:44
https://ria.ru/20200528/1572139193.html
Собянин прокомментировал отправку врачей в регионы для борьбы с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572073614_0:39:3090:1777_1036x0_80_0_0_26da6af8133e66eef73b5a3eefdc6283.jpg
РИА Новости

Собянин прокомментировал отправку врачей в регионы для борьбы с COVID-19

18:44 28.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Резервы в Москве для борьбы с коронавирусом созданы мощнейшие, помощь другим регионам не скажется на безопасности москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"Запасы лекарств, средств индивидуальной защиты, ИВЛ и так далее в Москве созданы большие, рассчитанные на чрезвычайно сложную ситуацию, гораздо более жесткую ситуацию, чем сегодня... Резервы, которые необходимы для борьбы с ковидом, в Москве созданы мощнейшие, выделение нескольких бригад и небольшого количества медикаментов, СИЗов и так далее другим регионами никаким образом нарушить безопасность, здоровье в Москве не может, но помочь тем регионам будет достаточно", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что ценность московских врачей в том, что они приняли первый удар, выработали новейшие методики и испытали их на деле, опыт и знания пригодятся в регионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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