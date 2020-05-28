Собянин прокомментировал отправку врачей в регионы для борьбы с COVID-19

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Резервы в Москве для борьбы с коронавирусом созданы мощнейшие, помощь другим регионам не скажется на безопасности москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"Запасы лекарств, средств индивидуальной защиты, ИВЛ и так далее в Москве созданы большие, рассчитанные на чрезвычайно сложную ситуацию, гораздо более жесткую ситуацию, чем сегодня... Резервы, которые необходимы для борьбы с ковидом, в Москве созданы мощнейшие, выделение нескольких бригад и небольшого количества медикаментов, СИЗов и так далее другим регионами никаким образом нарушить безопасность, здоровье в Москве не может, но помочь тем регионам будет достаточно", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он отметил, что ценность московских врачей в том, что они приняли первый удар, выработали новейшие методики и испытали их на деле, опыт и знания пригодятся в регионах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.