Московские власти разъяснили правила прогулок по графику

Мужчина катается на велосипеде в сквере у Новодевичьего женского монастыря в Москве

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москве члены одной семьи могут гулять вместе, даже если прописаны по разным адресам, заявил глава столичного департамента торговли и услуг В Москве члены одной семьи могут гулять вместе, даже если прописаны по разным адресам, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

"Если идет семья, никаких проблем здесь нет, все вместе гуляют, опять же — соблюдение дистанции", — сообщил он журналистам.

Ранее в эфире радиостанции " Эхо Москвы " Немерюк рассказал, что график прогулок нужно выбирать, исходя из места прописки, а не фактического проживания. То есть, гуляя по расписанию, находиться можно в любом районе города. При проверке сотрудникам полиции нужно показать паспорт или его копию.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. При этом москвичам с понедельника разрешили гулять и заниматься на улице спортом. Делать это можно три раза в неделю (дважды в будни и один раз в выходные), пропуск оформлять не надо.

С пяти до девяти часов утра гулять можно без ограничений.

Расписание прогулок доступно на сайте mos.ru

На улице по-прежнему нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маску. Нельзя сидеть на лавочках, в беседках, пользоваться площадками. Столичные власти рекомендовали не гулять дальше двух километров от дома.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 5,5 миллиона человек, свыше 350 тысяч умерли.

В России за время пандемии выявили 379 051 случай заболевания COVID-19, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч выздоровели.

В Москве коронавирус диагностировали у 173 497 человек, из них 2254 скончались, 71 251 вылечился.