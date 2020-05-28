Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T20:24
https://ria.ru/20200528/1572139052.html
Московские власти разъяснили правила прогулок по графику
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572125955_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_1f09d53c6628efeb1321f7766f6202b5.jpg
РИА Новости

Московские власти разъяснили правила прогулок по графику

18:42 28.05.2020 (обновлено: 20:24 28.05.2020)
0
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМужчина катается на велосипеде в сквере у Новодевичьего женского монастыря в Москве
Мужчина катается на велосипеде в сквере у Новодевичьего женского монастыря в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Москве члены одной семьи могут гулять вместе, даже если прописаны по разным адресам, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Если идет семья, никаких проблем здесь нет, все вместе гуляют, опять же — соблюдение дистанции", — сообщил он журналистам.

Ранее в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Немерюк рассказал, что график прогулок нужно выбирать, исходя из места прописки, а не фактического проживания. То есть, гуляя по расписанию, находиться можно в любом районе города. При проверке сотрудникам полиции нужно показать паспорт или его копию.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. При этом москвичам с понедельника разрешили гулять и заниматься на улице спортом. Делать это можно три раза в неделю (дважды в будни и один раз в выходные), пропуск оформлять не надо.
Парикмахер приглашает клиента на стрижку
Вчера, 14:53Распространение нового коронавируса
Названо условие открытия парикмахерских в Москве
С пяти до девяти часов утра гулять можно без ограничений.
Расписание прогулок доступно на сайте mos.ru.
На улице по-прежнему нужно соблюдать социальную дистанцию и носить маску. Нельзя сидеть на лавочках, в беседках, пользоваться площадками. Столичные власти рекомендовали не гулять дальше двух километров от дома.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 5,5 миллиона человек, свыше 350 тысяч умерли.
В России за время пандемии выявили 379 051 случай заболевания COVID-19, 4142 пациента умерли, более 150 тысяч выздоровели.
В Москве коронавирус диагностировали у 173 497 человек, из них 2254 скончались, 71 251 вылечился.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Вчера, 15:48Распространение нового коронавируса
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкСергей СобянинМоскваОбщество
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала