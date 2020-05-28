В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 56

БАКУ, 28 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 4759, за сутки выявили 191 заболевшего, число выздоровевших достигло 3022, число жертв вируса возросло до 56, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4759 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3022 человека вылечились, 56 человек умерли, 1681 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за прошедший период было проведено 284 669 тестов на выявление новых случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.