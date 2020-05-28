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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:41
https://ria.ru/20200528/1572139018.html
В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 56
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901694_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_a4a3038b0f3c0cced3fda7bb3549f9a9.jpg
РИА Новости

В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 56

18:41 28.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 28 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 4759, за сутки выявили 191 заболевшего, число выздоровевших достигло 3022, число жертв вируса возросло до 56, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
"На сегодняшний день в Азербайджане выявлено 4759 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 3022 человека вылечились, 56 человек умерли, 1681 человек продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за прошедший период было проведено 284 669 тестов на выявление новых случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАзербайджанВ мире
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