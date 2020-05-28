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2020-05-28T18:39
https://ria.ru/20200528/1572138818.html
Саудовская Аравия возобновит внутренние рейсы из городов на севере страны
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РИА Новости

Саудовская Аравия возобновит внутренние рейсы из городов на севере страны

18:39 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ДОХА, 28 мая - РИА Новости. Генеральное управление авиации Саудовской Аравии объявило о возобновлении рейсов из двух аэропортов из города Аръар и провинции Эль-Джауф на севере королевства с понедельника, 1 июня, сообщил глава управления Абдель Хади аль-Мансури телеканалу "Аль-Ихбария".
"Мы готовы на постепенное снятие ограничений на внутренние полеты, чтобы гарантировать безопасные путешествия для наших пассажиров через саудовские аэропорты с принятием всех мер предосторожности. С понедельника начинаются вылеты из Эль-Джауф и Аръар. В самолетах будет соблюдаться дистанция между пассажирами и другие меры предосторожности", - сказал аль-Мансури.
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Он отметил, что сообщения о подорожании билетов на внутренние перелеты на 80% не соответствуют действительности.
"Мы спланируем продажу билетов через национальные авиакомпании, чтобы покрыть их эксплуатационные расходы", - добавил он.
Ранее власти Саудовской Аравии объявили, что с 31 мая они начнут постепенную отмену введенных из-за коронавируса ограничительных мер, в том числе возобновят внутренние полеты, которые через две недели будут действовать в полном объеме. Однако число заболевших коронавирусом в королевстве не перестает стремительно расти, в четверг саудовский минздрав сообщил, что оно превысило 80 тысяч человек после того, как за сутки были выявлены еще 1 644 случаев заболевания. При этом число смертельных случаев достигло 441 после гибели еще 16 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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