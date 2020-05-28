Саудовская Аравия возобновит внутренние рейсы из городов на севере страны

"Мы готовы на постепенное снятие ограничений на внутренние полеты, чтобы гарантировать безопасные путешествия для наших пассажиров через саудовские аэропорты с принятием всех мер предосторожности. С понедельника начинаются вылеты из Эль-Джауф и Аръар. В самолетах будет соблюдаться дистанция между пассажирами и другие меры предосторожности", - сказал аль-Мансури.