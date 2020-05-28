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2020-05-28T18:40
https://ria.ru/20200528/1572138725.html
Собянин раскрыл детали проведения парада Победы в Москве
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РИА Новости

Собянин раскрыл детали проведения парада Победы в Москве

18:36 28.05.2020 (обновлено: 18:40 28.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКрасная площадь
Красная площадь
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Красная площадь
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, будет ли возможность людям посмотреть парад не только по телевизионной трансляции.
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Он также выразил надежду, что к 24 июня ситуация по коронавирусу в столице улучшится.
"Тем не менее, я думаю, что к 24 июня ситуация будет лучше, по крайней мере, я очень надеюсь на это", - сказал Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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