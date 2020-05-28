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2020-05-28T18:34
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Лукашевич отметил рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе
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РИА Новости

Лукашевич отметил рост нарушений режима прекращения огня в Донбассе

18:34 28.05.2020
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© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сообщила, что число нарушений режима прекращения огня в Донбассе за прошлую неделю выросло на 50%, заявил в четверг постпред РФ при организации Александр Лукашевич.
По его словам, число жертв военной операции Киева "неумолимо растет": по мере облегчения карантинных ограничений в связи с коронавирусом в стране все чаще о себе стали заявлять приверженцы радикальных националистических идей, и на этом фоне обстановка в Донбассе заметно ухудшилась.
"СММ сообщила о росте числа нарушений режима прекращения огня за прошлую неделю на 50%. Обстрелы украинской армией 16 и 17 мая инфраструктурных объектов на территории отдельных районов Луганской области привели к заметной эскалации напряженности. Внеочередное заседание минской Контактной группы 22 мая не привело к установлению полной "тишины". В ходе онлайн-встречи Киев обязался предоставить Луганску гарантии прекращения огня на период ремонта поврежденных линий электропередач, однако обстрелы продолжались даже во время самой видеоконференции Контактной группы. СММ фиксировала их непосредственно во время согласованных "окон тишины", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
Он добавил, что наблюдатели сообщили о 24 взрывах 22 мая вблизи поселка Берёзовское и не менее двух таких же нарушениях 23 мая.
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