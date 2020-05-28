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Совет ЕС продлил санкции против Сирии
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РИА Новости

Совет ЕС продлил санкции против Сирии

18:32 28.05.2020 (обновлено: 19:50 28.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Совет Европейского союза на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых завершался 1 июня, говорится в заявлении Совета.
"Совет сегодня продлил ограничительные меры против сирийского режима еще на один год, до 1 июня 2021 года", - говорится в документе.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
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Совет ЕС расширил санкционный список по Сирии
Документ цитирует верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, который сказал, что санкции направлены против властей страны и представителей бизнеса, которые их поддерживают или зарабатывают на войне. Попавших под санкции лиц он назвал ответственными за конфликт.
При этом глава европейской дипломатии заверил, что ЕС продолжит "поддерживать сирийский народ" и использовать все имеющиеся инструменты для поиска политического решения конфликта.
Изначально санкции против Дамаска были введены еще в 2011 году и потом периодически расширялись. Теперь санкционный список включает 273 персоналии, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии.
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Санкции также предусматривают запрет на импорт нефти, различные инвестиции, заморозку активов Центробанка Сирии. Кроме того, ограничительные меры распространяются на экспорт оборудования и технологии, которые, по мнению ЕС, могут использоваться для "внутренних репрессий", а также информационные технологи для мониторинга или прослушивания интернет или телефонной связи.
Накануне принятия решения о продлении санкций высокопоставленный представитель ЕС рассказал журналистам, что Союз принимает все необходимые меры для облегчения оказания гуманитарной помощи Сирии в условиях действующих ограничений.
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По его словам, санкционный режим против Сирии предполагает исключения для поставок гуманитарной помощи. Он отметил, что, к примеру, топливо может приобретаться, несмотря на санкции, если доказано, что оно пойдет на гуманитарные нужды. Также разрешено создавать совместные предприятия с сирийскими гражданами для работы в гуманитарной сфере и даже контактировать по этим вопросам с лицами, включенными в санкционный список.
Представитель ЕС напомнил, что в мае были опубликованы рекомендации по оказанию гуманитарной помощи по борьбе с коронавирусом в Сирии при соблюдении санкционного режима.
В конце июня Евросоюз намерен провести очередную конференцию по Сирии без участия правительства Арабской Республики. На конференции будет обсуждаться гуманитарная помощь и политическое урегулирование в Сирии.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
1 марта, 19:12
Глава дипломатии ЕС призвал провести встречу по Сирии
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Жозеп БоррельДамаск (город)Совет ЕСЕвросоюзСирияВ мире
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