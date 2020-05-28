Совет ЕС продлил санкции против Сирии

БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Совет Европейского союза на год продлил санкции против правительства Совет Европейского союза на год продлил санкции против правительства Сирии , срок действия которых завершался 1 июня, говорится в заявлении Совета.

"Совет сегодня продлил ограничительные меры против сирийского режима еще на один год, до 1 июня 2021 года", - говорится в документе.

Документ цитирует верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля , который сказал, что санкции направлены против властей страны и представителей бизнеса, которые их поддерживают или зарабатывают на войне. Попавших под санкции лиц он назвал ответственными за конфликт.

При этом глава европейской дипломатии заверил, что ЕС продолжит "поддерживать сирийский народ" и использовать все имеющиеся инструменты для поиска политического решения конфликта.

Изначально санкции против Дамаска были введены еще в 2011 году и потом периодически расширялись. Теперь санкционный список включает 273 персоналии, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии.

Санкции также предусматривают запрет на импорт нефти, различные инвестиции, заморозку активов Центробанка Сирии. Кроме того, ограничительные меры распространяются на экспорт оборудования и технологии, которые, по мнению ЕС, могут использоваться для "внутренних репрессий", а также информационные технологи для мониторинга или прослушивания интернет или телефонной связи.

Накануне принятия решения о продлении санкций высокопоставленный представитель ЕС рассказал журналистам, что Союз принимает все необходимые меры для облегчения оказания гуманитарной помощи Сирии в условиях действующих ограничений.

По его словам, санкционный режим против Сирии предполагает исключения для поставок гуманитарной помощи. Он отметил, что, к примеру, топливо может приобретаться, несмотря на санкции, если доказано, что оно пойдет на гуманитарные нужды. Также разрешено создавать совместные предприятия с сирийскими гражданами для работы в гуманитарной сфере и даже контактировать по этим вопросам с лицами, включенными в санкционный список.

Представитель ЕС напомнил, что в мае были опубликованы рекомендации по оказанию гуманитарной помощи по борьбе с коронавирусом в Сирии при соблюдении санкционного режима.