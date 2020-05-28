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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:30
https://ria.ru/20200528/1572138269.html
В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 5457
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 5457

18:30 28.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
КАИР, 28 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ирака объявило в четверг о регистрации 322 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордно высоким показателем в масштабах страны с момента начала эпидемии.
Согласно данным минздрава, опубликованным на его официальной странице в Facebook, за сутки вирус подтвержден у 224 человек в Багдаде, еще у 22 - в провинции Кербела, 21 - в провинции Эрбиль, 16 - в Сулеймании, 11 - в провинции Бабиль. Единичные случаи заражения зафиксированы также в девяти других провинциях.
За последние 24 часа выздоровели 67 пациентов, скончались четверо.
Общее число случаев инфицирования возросло до 5457, случаев выздоровления - до 2971, умерли 179 человек.
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Между тем, первый вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби, возглавляющий кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при парламенте Ирака, предупредил в четверг, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации страна окажется на грани санитарной катастрофы. "Призываем созвать срочное заседание кризисных штабов при парламенте и правительстве страны в присутствии главы Высшего комитета по вопросам здравоохранения и национальной безопасности Мустафы аль-Каземи… чтобы как можно быстрее выработать эффективные решения и остановить распространение эпидемии", - цитирует телеканал Al-Sumaria заявление аль-Кааби. Парламентарий подчеркнул необходимость "разработать реалистичный и конкретный план в соответствии с существующими условиями", предупредив о возможности "масштабной санитарной и гуманитарной катастрофы и краха системы здравоохранения", если не будет предпринято дополнительных усилий.
В свою очередь, министр здравоохранения страны Хасан ат-Тамими заявил журналистам, что власти контролируют ситуацию, а резкий рост числа случаев заражения объясняется увеличением количества медицинских проверок. В интервью агентству INA министр пояснил, что первоначально тестировалось порядка 100-150 человек в день, сейчас же такие проверки ежедневно проходят более 7 тысяч человек.
Темпы распространения COVID-19 в Ираке начали расти после того, как власти сократили длительность комендантского часа в ряде регионов с 19 апреля в преддверии священного для мусульман месяца поста Рамадан. В мае минздрав страны предупредил, что систематические нарушение введенных ограничений со стороны населения "представляет серьезную угрозу, которая может привести к распространению эпидемии".
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С 18 мая власти ввели режим изоляции в шести районах Багдада сроком на две недели и начали масштабную операцию по выявлению новых очагов COVID-19 в связи с ростом темпов распространения коронавируса в столице. Минздрав не исключил, что эти меры могут быть распространены и на остальные районы города, а также на районы в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений. Неделю спустя власти полностью изолировали на двое суток город Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада из-за вспышки коронавируса.
В Ираке действует комендантский час, остаются закрыты школы и университеты, большинство мечетей и церквей, а также развлекательные заведения, запрещены массовые собрания граждан, рестораны работают лишь в режиме доставки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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