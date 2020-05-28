В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 5457

КАИР, 28 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ирака объявило в четверг о регистрации 322 новых случаев заражения коронавирусом , что является рекордно высоким показателем в масштабах страны с момента начала эпидемии.

Согласно данным минздрава, опубликованным на его официальной странице в Facebook, за сутки вирус подтвержден у 224 человек в Багдаде , еще у 22 - в провинции Кербела , 21 - в провинции Эрбиль , 16 - в Сулеймании, 11 - в провинции Бабиль . Единичные случаи заражения зафиксированы также в девяти других провинциях.

За последние 24 часа выздоровели 67 пациентов, скончались четверо.

Общее число случаев инфицирования возросло до 5457, случаев выздоровления - до 2971, умерли 179 человек.

Между тем, первый вице-спикер парламента Хасан аль-Кааби, возглавляющий кризисный штаб по борьбе с коронавирусом при парламенте Ирака, предупредил в четверг, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации страна окажется на грани санитарной катастрофы. "Призываем созвать срочное заседание кризисных штабов при парламенте и правительстве страны в присутствии главы Высшего комитета по вопросам здравоохранения и национальной безопасности Мустафы аль-Каземи… чтобы как можно быстрее выработать эффективные решения и остановить распространение эпидемии", - цитирует телеканал Al-Sumaria заявление аль-Кааби. Парламентарий подчеркнул необходимость "разработать реалистичный и конкретный план в соответствии с существующими условиями", предупредив о возможности "масштабной санитарной и гуманитарной катастрофы и краха системы здравоохранения", если не будет предпринято дополнительных усилий.

В свою очередь, министр здравоохранения страны Хасан ат-Тамими заявил журналистам, что власти контролируют ситуацию, а резкий рост числа случаев заражения объясняется увеличением количества медицинских проверок. В интервью агентству INA министр пояснил, что первоначально тестировалось порядка 100-150 человек в день, сейчас же такие проверки ежедневно проходят более 7 тысяч человек.

Темпы распространения COVID-19 в Ираке начали расти после того, как власти сократили длительность комендантского часа в ряде регионов с 19 апреля в преддверии священного для мусульман месяца поста Рамадан. В мае минздрав страны предупредил, что систематические нарушение введенных ограничений со стороны населения "представляет серьезную угрозу, которая может привести к распространению эпидемии".

С 18 мая власти ввели режим изоляции в шести районах Багдада сроком на две недели и начали масштабную операцию по выявлению новых очагов COVID-19 в связи с ростом темпов распространения коронавируса в столице. Минздрав не исключил, что эти меры могут быть распространены и на остальные районы города, а также на районы в провинциях, где будет наблюдаться рост числа заражений. Неделю спустя власти полностью изолировали на двое суток город Туз-Хурмату в провинции Салах-эд-Дин к северу от Багдада из-за вспышки коронавируса.

В Ираке действует комендантский час, остаются закрыты школы и университеты, большинство мечетей и церквей, а также развлекательные заведения, запрещены массовые собрания граждан, рестораны работают лишь в режиме доставки.