Собянин назвал условие для открытия салонов красоты и фитнес-залов

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Салоны красоты и фитнес-центры будут открыты, если сохранится динамика по снижению заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конечно, мы надеемся, что это тоже придет, и мы не будем дожидаться, пока все население Москвы будет вакцинировано. Конечно, если позволит ситуация, если будет сохраняться динамика снижения заражения населения, то, конечно, будут и следующие шаги, связанные и с фитнес-залами, и с салонами красоты", - заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.