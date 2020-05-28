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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:27
https://ria.ru/20200528/1572138199.html
Собянин назвал условие для открытия салонов красоты и фитнес-залов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569721348_0:108:3072:1836_1036x0_80_0_0_780b55796703991f2f2d3feb7dec20d4.jpg
РИА Новости

Собянин назвал условие для открытия салонов красоты и фитнес-залов

18:27 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗал для занятий флай-йогой
Зал для занятий флай-йогой
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Салоны красоты и фитнес-центры будут открыты, если сохранится динамика по снижению заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конечно, мы надеемся, что это тоже придет, и мы не будем дожидаться, пока все население Москвы будет вакцинировано. Конечно, если позволит ситуация, если будет сохраняться динамика снижения заражения населения, то, конечно, будут и следующие шаги, связанные и с фитнес-залами, и с салонами красоты", - заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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