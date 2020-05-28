Пелоси обвинила администрацию Трампа в нежелании защищать частную жизнь

"Администрация, особенно некоторые в министерстве юстиции, не хотела бы ничего лучше, чем не иметь законопроекта. Без законопроекта не было бы никакой столь важной защиты гражданских свобод, предусмотренной этим законопроектом. Без законопроекта была бы полная свобода действий, чтобы не защищать частную жизнь американцев", - говорится в заявлении Пелоси.

Она также подтвердила, что, с учетом отказа части демократов и республиканцев голосовать за законопроект, снимает его с обсуждения. Теперь, по ее словам, судьбу документа решит специальная конференция, в которую войдут представители обеих палат конгресса, которые попытаются выработать единый текст.

Согласно версии программы, действовавшей до марта, ФБР может получать ордер на сбор телекоммуникационной информации и осуществлять слежку за подозреваемыми в терроризме, при этом федеральным властям не надо доказывать, что объект слежки как-то связан с террористами. Как показал Сноуден на основании секретных документов, в прошлом программа использовалась для массового сбора данных о телефонных звонках и электронных сообщениях в США и в других странах. Доклад генерального инспектора ФБР показал наличие серьезных ошибок и нарушений в сборе данных, в том числе и при расследовании "российского дела" о предполагаемых связях Трампа с Россией. Существование подобных связей по результатам расследования подтверждено не было, в Белом доме и Кремле их наличие опровергали.