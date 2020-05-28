Пелоси обвинила администрацию Трампа в нежелании защищать частную жизнь

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила администрацию президента Дональда Трампа в нежелании защищать гражданские свободы и частную жизнь американцев, соответствующее заявление спикер сделала на фоне угроз Трампа наложить вето на законопроект, который регулирует электронную слежку.
"Администрация, особенно некоторые в министерстве юстиции, не хотела бы ничего лучше, чем не иметь законопроекта. Без законопроекта не было бы никакой столь важной защиты гражданских свобод, предусмотренной этим законопроектом. Без законопроекта была бы полная свобода действий, чтобы не защищать частную жизнь американцев", - говорится в заявлении Пелоси.
Она также подтвердила, что, с учетом отказа части демократов и республиканцев голосовать за законопроект, снимает его с обсуждения. Теперь, по ее словам, судьбу документа решит специальная конференция, в которую войдут представители обеих палат конгресса, которые попытаются выработать единый текст.
Речь идет о поправках в закон о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA), который действует еще с конца 1970-х годов и в который в последние годы вводились поправки, в том числе по части электронной слежки. В центре обсуждения оказалась программа ФБР по слежке за отдельными экстремистами, не связанными с какой-либо группировкой, а также о программе, которая позволяет следить за подозреваемым с использованием всех его электронных устройств.
Ранее законопроект уже был принят в палате представителей, после чего сенат принял собственный законопроект с некоторыми отличиями, и его предстояло повторно обсудить в палате представителей. Однако сделка между республиканцами и демократами в конгрессе развалилась, и министерство юстиции отозвало свою поддержку, рекомендовав Трампу наложить вето на законопроект. Тем временем, масштабные программы слежки, существование которых впервые раскрыл для публики в 2013 году экс-сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден, не могут продолжаться из-за отсутствия разрешения конгресса. Если консенсуса в конгрессе не удастся достичь, эти программы могут оказаться прекращены на неопределенный срок.
Согласно версии программы, действовавшей до марта, ФБР может получать ордер на сбор телекоммуникационной информации и осуществлять слежку за подозреваемыми в терроризме, при этом федеральным властям не надо доказывать, что объект слежки как-то связан с террористами. Как показал Сноуден на основании секретных документов, в прошлом программа использовалась для массового сбора данных о телефонных звонках и электронных сообщениях в США и в других странах. Доклад генерального инспектора ФБР показал наличие серьезных ошибок и нарушений в сборе данных, в том числе и при расследовании "российского дела" о предполагаемых связях Трампа с Россией. Существование подобных связей по результатам расследования подтверждено не было, в Белом доме и Кремле их наличие опровергали.