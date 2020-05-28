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Богатейший человек мира раскрыл секрет успеха своей компании
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РИА Новости

Богатейший человек мира раскрыл секрет успеха своей компании

18:19 28.05.2020 (обновлено: 20:57 28.05.2020)
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© AP Photo / Reed SaxonГлава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния
Глава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния
© AP Photo / Reed Saxon
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос назвал главным фактором для компании постоянное внимание к клиентам. Об этом он рассказал в интервью Business Insider.
По его словам, если все внимание приковано к конкурентам, то можно очень быстро потерять мотивацию.
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"Вы уже впереди — зачем вам бежать? Если же вы зациклены на клиентах, если это ваша мотивация, то она очень устойчивая", — считает бизнесмен.
При этом он добавил, что клиенты даже лидирующей компании постоянно чем-то недовольны.
По мнению Безоса, главный вопрос, на который должен ответить каждый предприниматель: "Что не изменится за десять лет?"
Он пояснил, что создатели компаний могут строить стратегии вокруг того, что останется стабильным на протяжении долгого периода.
Forbes оценивает состояние Джеффа Безоса в 143 миллиарда долларов. Ранее аналитики сервиса Comparisum спрогнозировали, что к 2026 году он сможет стать первым в мире долларовым триллионером.
В середине апреля рыночная капитализация Amazon составила 1,14 триллиона долларов, что стало рекордным показателем компании.
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Джефф БезосAmazon.com, Inc.СШАЭкономика
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