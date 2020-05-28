В Латвии оценили ситуацию с распространением коронавируса

РИГА, 28 мая – РИА Новости. Смягчение установленных из-за пандемии коронавируса ограничений в Латвии после отмены чрезвычайной ситуации 9 июня будет зависеть от ответственности общества, заявил журналистам в четверг премьер республики Кришьянис Кариньш.
Правительство Латвии в четверг поддержало разработанный министерством юстиции законопроект об управлении распространением инфекции COVID-19, который описывает правовые рамки после отмены чрезвычайного положения в Латвии. План предусматривает, что после окончания чрезвычайного положения правительство сможет более гибко реагировать на ситуацию с коронавирусом.
"После 9 июня в стране все еще сохранятся отдельные ограничения, рекомендованные эпидемиологами. Если мы будет вести себя ответственно, то после 9 июня шаг за шагом сможем открыть экономику, вернуться к новой повседневности и рутине. Смягчение ограничений зависит от ответственности общества", - сказал премьер.
Ранее Кариньш заявил, что режим ЧС может быть отменен в Латвии 9 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.