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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:18
https://ria.ru/20200528/1572137578.html
В Латвии оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/155255/53/1552555366_0:112:3176:1898_1036x0_80_0_0_536dc412ea3be806bee9f17544f84381.jpg
РИА Новости

В Латвии оценили ситуацию с распространением коронавируса

18:18 28.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
РИГА, 28 мая – РИА Новости. Смягчение установленных из-за пандемии коронавируса ограничений в Латвии после отмены чрезвычайной ситуации 9 июня будет зависеть от ответственности общества, заявил журналистам в четверг премьер республики Кришьянис Кариньш.
Правительство Латвии в четверг поддержало разработанный министерством юстиции законопроект об управлении распространением инфекции COVID-19, который описывает правовые рамки после отмены чрезвычайного положения в Латвии. План предусматривает, что после окончания чрезвычайного положения правительство сможет более гибко реагировать на ситуацию с коронавирусом.
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Скорость распространения нового коронавируса
"После 9 июня в стране все еще сохранятся отдельные ограничения, рекомендованные эпидемиологами. Если мы будет вести себя ответственно, то после 9 июня шаг за шагом сможем открыть экономику, вернуться к новой повседневности и рутине. Смягчение ограничений зависит от ответственности общества", - сказал премьер.
Ранее Кариньш заявил, что режим ЧС может быть отменен в Латвии 9 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли более 349 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗЛатвияВ мире
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