В Латвии оценили ситуацию с распространением коронавируса

Правительство Латвии в четверг поддержало разработанный министерством юстиции законопроект об управлении распространением инфекции COVID-19, который описывает правовые рамки после отмены чрезвычайного положения в Латвии. План предусматривает, что после окончания чрезвычайного положения правительство сможет более гибко реагировать на ситуацию с коронавирусом.

"После 9 июня в стране все еще сохранятся отдельные ограничения, рекомендованные эпидемиологами. Если мы будет вести себя ответственно, то после 9 июня шаг за шагом сможем открыть экономику, вернуться к новой повседневности и рутине. Смягчение ограничений зависит от ответственности общества", - сказал премьер.