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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:17
https://ria.ru/20200528/1572137544.html
В Воронежской области продлят режим самоизоляции до 15 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1036x0_80_0_0_cda03d00e7aac44220128cfcd96564f8.jpg
РИА Новости

В Воронежской области продлят режим самоизоляции до 15 июня

18:17 28.05.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области продлят до 15 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. За минувшие сутки количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией стало рекордным - 110 человек.
"Режим самоизоляции в Воронежской области будет продлен до 15 июня. Внутри этого периода возможны изменения, связанные как с ужесточением, так и с вероятным ослаблением ограничительных мер", - говорится в сообщении.
По последним данным, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1753 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1293.
В настоящий момент в области в больницах изолированы 1018 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 3120 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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