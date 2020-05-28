В Воронежской области продлят режим самоизоляции до 15 июня

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Власти Воронежской области продлят до 15 июня введенный в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции режим самоизоляции, сообщает облправительство.
В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. За минувшие сутки количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией стало рекордным - 110 человек.
"Режим самоизоляции в Воронежской области будет продлен до 15 июня. Внутри этого периода возможны изменения, связанные как с ужесточением, так и с вероятным ослаблением ограничительных мер", - говорится в сообщении.
По последним данным, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1753 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1293.
В настоящий момент в области в больницах изолированы 1018 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 3120 человек.
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