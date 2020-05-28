В Воронежской области продлят режим самоизоляции до 15 июня

В Воронежской области в марте ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса и режим всеобщей самоизоляции. Ограничительные меры продлены до конца мая, а с 12 мая в регионе ввели масочный режим. Власти 20 мая объявили о первом этапе выхода Воронежской области из режима ограничений и планировали в начале июня начать второй этап, однако в регионе начался рост числа заболевших за сутки. За минувшие сутки количество пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией стало рекордным - 110 человек.