Захарова назвала грант Госдепа на "разоблачение дезинформации" заказным

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Грант госдепартамента Грант госдепартамента США на тему "разоблачения дезинформации российского здравоохранения" можно считать прямым заказом Вашингтона на дискредитацию усилий России по противостоянию пандемии COVID-19, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Ранее бюро по международным связям с общественностью госдепа США решило выдать грант на "разоблачение дезинформации российского здравоохранения". Госдепартамент США опубликовал информацию о гранте в 250 тысяч долларов 21 мая.

Захарова, комментируя на брифинге данный грант, заявила, что российская сторона "обратила внимание" на соответствующее объявление на сайте госдепартамента. При этом, подчеркнула она, показательно, что тема исследования касается "дезинформационной кампании" не только России, но и СССР.

"Как своевременно сейчас вспомнить то, что было во времена Советского Союза", - сказала официальный представитель МИД РФ.

"Оставляя за скобками релевантность постановки в двадцатом году 21 века задачи изучения неких дезинформационных кампаний Советского Союза, мы оцениваем этот объявленный конкурс, в общем-то, как прямой заказ на дискредитацию тех усилий, которые осуществляются правительством России в борьбе с коронавирусом и как вклад в глобальную инфодемию, о которой говорил генеральный секретарь ООН ", - сказала Захарова.

По ее словам, назвать это грантом можно лишь условно.

"Складывается ощущение, что доклад уже готов, материалы все сверстаны и нужно найти организацию, которая возьмет за немаленькую сумму на себя труд все это вбросить в публичное пространство", - резюмировала она.

Она напомнила, что Россия уже привлекала внимание профильных международных структур "к запущенной на Западе, в том числе в США, кампании по дискредитации правительств целого ряда государств по тематике коронавируса".

"Очевидно, что заявляя о необходимости борьбы с дезинформациоными кампаниями, ряд западных стран как раз эти дезинформационые кампании финансирует и подогревает, скрыть это уже невозможно… Вызывает сожаление, что вместо сотрудничества с мировым сообществом в борьбе с пандемией на Западе, в частности в США, лишь добавляют новый раздражитель и в двусторонние отношения, да и в принципе в международную повестку. Мы все-таки призываем Вашингтон пересмотреть свои подходы, отказаться от негативных практик и призываем к взаимодействию", - резюмировала она.