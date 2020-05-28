У 14% москвичей выявили маркеры антител к коронавирусу

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Скрининг москвичей на антитела к COVID-19 выявил уже 14% людей, которые имеют маркеры коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Скрининговые тестирования, которые мы проводим по Москве, на сегодняшний день выявили 14%, это по сути дела на всю популяцию, на всех москвичей, 14% людей, которые имеют маркеры коронавируса, в основном, которые уже получили антитела. Это все равно большой процент", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, часть из них находятся в стадии формирования иммунитета, еще имея маркер IgM, что говорит о том, что протекает болезнь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.