Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:22
https://ria.ru/20200528/1572137387.html
У 14% москвичей выявили маркеры антител к коронавирусу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

У 14% москвичей выявили маркеры антител к коронавирусу

18:13 28.05.2020 (обновлено: 18:22 28.05.2020)
944
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Скрининг москвичей на антитела к COVID-19 выявил уже 14% людей, которые имеют маркеры коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Скрининговые тестирования, которые мы проводим по Москве, на сегодняшний день выявили 14%, это по сути дела на всю популяцию, на всех москвичей, 14% людей, которые имеют маркеры коронавируса, в основном, которые уже получили антитела. Это все равно большой процент", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Прохожие на улице в Москве
Вчера, 17:44Распространение нового коронавируса
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
По его словам, часть из них находятся в стадии формирования иммунитета, еще имея маркер IgM, что говорит о том, что протекает болезнь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1451202
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Вирусолог оценил возможность появления вакцины от COVID-19 в сентябре
Зал для занятий флай-йогой
Собянин назвал условие для открытия салонов красоты и фитнес-залов
Красная площадь
Собянин раскрыл детали проведения парада Победы в Москве
Мужчина катается на велосипеде в сквере у Новодевичьего женского монастыря в Москве
Московские власти разъяснили правила прогулок по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин о сохранении ограничительных мер в столице
Собянин допустил сохранение ограничений до создания вакцины
Дезинфекция дорог и тротуаров в Москве
Собянин заявил, что самый страшный сценарий по коронавирусу миновал
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Петербургские власти назвали сроки смягчения ограничений по COVID-19
Шакшука
Микробиолог рассказал, через какую еду можно заразиться коронавирусом
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Собянин прокомментировал отправку врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Подмосковье перепрофилируют коронавирусные стационары
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 в Подмосковье стабилизируется
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске
Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса в мае
Городской пляж в Анапе
Выяснилось, куда хотят полететь туристы после самоизоляции больше всего
Интервью с губернатором Московской области А.Воробьёвым
Воробьев ждет отрицательную динамику по COVID-19 на следующей неделе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
Лента новостейМолния