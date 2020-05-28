Временный запрет на импорт топлива вступит в силу 2 июня

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Временный запрет на импорт топлива в РФ, введенный правительством, вступит в силу 2 июня, пояснила пресс-служба Временный запрет на импорт топлива в РФ, введенный правительством, вступит в силу 2 июня, пояснила пресс-служба Федеральной таможенной службы

Ранее правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизтоплива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября. При необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить срок действия запрета на импорт топлива.

"Постановление правительства РФ от 22.05.2020 №732 вступает в силу 2 июня 2020 года (смотри указ президента РФ от 23.05.1996 №763)", - сказано в сообщении.

Согласно указу президента РФ, акты правительства, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей территории страны по истечении 7 дней после дня их первого официального опубликования.

При этом запрет не распространяется на перемещаемое через РФ транзитом топливо; на топливо, содержащееся в технологических емкостях и используемое в целях эксплуатации в пути следования; на топливо, ввезенное в РФ до вступления в силу настоящего постановления, в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; на топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования.