Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T18:08
https://ria.ru/20200528/1572137261.html
Временный запрет на импорт топлива вступит в силу 2 июня
https://cdn24.img.ria.ru/images/155762/97/1557629799_0:337:2945:1994_1036x0_80_0_0_779f10b73e314c61f698b4d601de967f.jpg
РИА Новости

Временный запрет на импорт топлива вступит в силу 2 июня

18:08 28.05.2020
336
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная цистерна с топливом в терминале компании "Газпромнефть"
Железнодорожная цистерна с топливом в терминале компании Газпромнефть
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Временный запрет на импорт топлива в РФ, введенный правительством, вступит в силу 2 июня, пояснила пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Ранее правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизтоплива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября. При необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить срок действия запрета на импорт топлива.
"Постановление правительства РФ от 22.05.2020 №732 вступает в силу 2 июня 2020 года (смотри указ президента РФ от 23.05.1996 №763)", - сказано в сообщении.
Согласно указу президента РФ, акты правительства, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус федеральных органов исполнительной власти, а также организаций, вступают в силу одновременно на всей территории страны по истечении 7 дней после дня их первого официального опубликования.
Автозаправочная станция
25 мая, 17:09
В Госдуме спрогнозировали рост цен на бензин в России
При этом запрет не распространяется на перемещаемое через РФ транзитом топливо; на топливо, содержащееся в технологических емкостях и используемое в целях эксплуатации в пути следования; на топливо, ввезенное в РФ до вступления в силу настоящего постановления, в отношении которого не совершены действия, связанные с таможенным декларированием и выпуском; на топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования.
Министр энергетики РФ Александр Новак 12 апреля говорил, что запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода. Он отмечал, что многие страны прибегают к этой не совсем рыночной, но необходимой мере. Мера также предлагалась для поддержки отечественной нефтеперерабатывающей отрасли и сохранения занятости.
Добыча нефти
25 мая, 15:52Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт прокомментировал временный запрет на импорт топлива в Россию
9030014
Обсудить 3
Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Александр НовакЭкономика
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток-2
В МИД оценили заявления США о санкциях против "Северного потока — 2"
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области
Киев включил Донбасс в план по децентрализации
Городской пляж в Анапе
Выяснилось, куда хотят полететь туристы после самоизоляции больше всего
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
СМИ: полицейские, от чьих рук погиб афроамериканец, причастны к насилию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала отмену США исключений из санкций по Ирану
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал коронавирус "подарком из Китая"
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Черкесске
Вирусолог оценил возможность появления вакцины от COVID-19 в сентябре
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
У 14% москвичей выявили маркеры антител к коронавирусу
Регионы России. Крым
В России ответили на слова американского дипломата о водной блокаде Крыма
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
В Ленобласти разработают план постCOVIDного восстановления экономики
Сотрудник лаборатории ФБУЗ 'Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге во время тестирования проб на коронавирус
Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса
Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр
В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"
Глава и основатель Amazon Джефф Безос выступает на презентации Kindle Fire HD и Kindle Paperwhite в Санта-Монике, Калифорния
Богатейший человек мира раскрыл секрет успеха своей компании
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина
Красная площадь
Собянин раскрыл детали проведения парада Победы в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
Лента новостейМолния