В Хакасии рассказали о ситуации с выплатами медикам

"Все медики которым положена федеральная выплата за апрель, они ее получили. Также у нас есть республиканская выплата, дополнительная. Для тех, кто не попадает под федеральное постановление. Кроме того, у нас уже за май пошли выплаты. На тот момент, когда предписание получили, тогда у многих субъектов не было понимания, как его реализовать, потому что не было понимания, как начислять медработникам эти выплаты: почасовая или по дням. Потом было принято дополнительное постановление (правительства РФ), где все было разъяснено, и в этот же день средства начали перечислять медработникам", - сказала Семенова.