В Хакасии рассказали о ситуации с выплатами медикам

КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Непонимание системы начисления стимулирующих выплат медицинским работникам стало причиной их задержки, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы главы Хакасии Ольга Семенова.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что глава республики Валентин Коновалов получил представление из-за нарушений при выплате медикам. В настоящее время надбавки выплачены.
По словам собеседницы агентства, предписание прокуратуры - от 30 апреля, с тех пор все замечания устранены.
"Все медики которым положена федеральная выплата за апрель, они ее получили. Также у нас есть республиканская выплата, дополнительная. Для тех, кто не попадает под федеральное постановление. Кроме того, у нас уже за май пошли выплаты. На тот момент, когда предписание получили, тогда у многих субъектов не было понимания, как его реализовать, потому что не было понимания, как начислять медработникам эти выплаты: почасовая или по дням. Потом было принято дополнительное постановление (правительства РФ), где все было разъяснено, и в этот же день средства начали перечислять медработникам", - сказала Семенова.
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