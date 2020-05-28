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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T18:08
https://ria.ru/20200528/1572137232.html
В Хакасии рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_167:0:2017:1040_1036x0_80_0_0_722bcd0852fe775217116d8a054347de.jpg
РИА Новости

В Хакасии рассказали о ситуации с выплатами медикам

18:08 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 мая - РИА Новости. Непонимание системы начисления стимулирующих выплат медицинским работникам стало причиной их задержки, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы главы Хакасии Ольга Семенова.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что глава республики Валентин Коновалов получил представление из-за нарушений при выплате медикам. В настоящее время надбавки выплачены.
По словам собеседницы агентства, предписание прокуратуры - от 30 апреля, с тех пор все замечания устранены.
"Все медики которым положена федеральная выплата за апрель, они ее получили. Также у нас есть республиканская выплата, дополнительная. Для тех, кто не попадает под федеральное постановление. Кроме того, у нас уже за май пошли выплаты. На тот момент, когда предписание получили, тогда у многих субъектов не было понимания, как его реализовать, потому что не было понимания, как начислять медработникам эти выплаты: почасовая или по дням. Потом было принято дополнительное постановление (правительства РФ), где все было разъяснено, и в этот же день средства начали перечислять медработникам", - сказала Семенова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач скорой помощи
27 мая, 16:47Распространение нового коронавируса
В СКФО рассказали о ситуации с выплатами медикам
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловКоронавирусыЗдоровье - ОбществоГенеральная прокуратура РФРеспублика ХакасияОбщество
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