В бундестаге отказались оценивать расследование хакерской атаки

"Генпрокурор объяснил нам в бундестаге несколько недель назад, что выдан международный ордер на арест одного человека, который является сотрудником спецслужб РФ, что это результат расследования. Я не хочу и не могу это оценивать. Это должно быть обсуждено на межгосударственного уровне друг с другом, также в случае необходимости уголовного преследования", - заявила Пау.