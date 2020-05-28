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2020-05-28T18:04
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В бундестаге отказались оценивать расследование хакерской атаки
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РИА Новости

В бундестаге отказались оценивать расследование хакерской атаки

18:04 28.05.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоРейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
Рейхстаг — историческое здание государственного собрания в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
БЕРЛИН, 28 мая - РИА Новости. Итоги расследования хакерской атаки на бундестаг ФРГ, совершенной в 2015 году, должны быть обсуждены между ФРГ и Россией, заявила РИА Новости вице-президент бундестага ФРГ Петра Пау (Левые).
Федеральная прокуратура Германии в мае выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году. Бадин также разыскивается ФБР США, американские следователи причисляют его к группе семи россиян, подозреваемых в кибервзломах, ФБР считает, что он является сотрудником российской военной разведки из ГРУ. В четверг посол РФ в Берлине Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ в связи с делом об атаке на бундестаг. Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Берлин не представил доказательств причастности России к хакерской атаке на бундестаг.
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"Генпрокурор объяснил нам в бундестаге несколько недель назад, что выдан международный ордер на арест одного человека, который является сотрудником спецслужб РФ, что это результат расследования. Я не хочу и не могу это оценивать. Это должно быть обсуждено на межгосударственного уровне друг с другом, также в случае необходимости уголовного преследования", - заявила Пау.
Она добавила, что не только депутаты бундестага, но и остальные люди "ежедневно подвергаются угрозам в виртуальном мире, должны защищать себя как можно лучше".
Немецкое издание Spiegel уточняло, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. Сама Меркель, выступая в бундестаге, назвала кибератаку "неприятной" в контексте ее усилий развивать хорошие отношения с Россией. Меркель отметила, что будет стремиться развивать отношения с Россией, но дело о приписываемой РФ хакерской атаке на бундестаг не делает это процесс проще.
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в четверг назвал заявления ФРГ о причастности россиян к хакерской атаке на бундестаг голословными. По его словам, такие обвинения – "такой постпандемический "холодный душ", попытка вернуть все на круги своя в западном мире, где Россию абсолютно незаслуженно обвиняют во всех грехах на основании одних лишь домыслов".
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.
Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии.
Вчера, 14:15
Германия после хакерской атаки вводит киберсанкции против россиянина
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РоссияФБРСергей Нечаев (дипломат)МИД ГерманииБундестаг ГерманииГерманияБерлин (город)В мире
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