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Тверская область
2020-05-28T18:03
https://ria.ru/20200528/1572137023.html
Тверские медики получили 20 тыс комплектов средств индивидуальной защиты
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572136662_0:195:1040:780_1036x0_80_0_0_01166b21e6d7a6c2463bc31418e462ff.jpg
РИА Новости

Тверские медики получили 20 тыс комплектов средств индивидуальной защиты

18:03 28.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСредства индивидуальной защиты для тверских медиков
Средства индивидуальной защиты для тверских медиков
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 28 мая - РИА Новости. Инфекционным госпиталям и другим медицинским учреждениям Тверской области передана благотворительная помощь в виде 20 тысяч медицинских комплектов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Комплекты поступили в рамках заключенного при поддержке правительства региона соглашения о сотрудничестве Фонда Твери и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 
"Тверская область в числе 9 субъектов страны вошла в новую программу Фонда Тимченко "Фонд плюс регионы". Верхневолжье стало первым регионом, медики которого получили благотворительную помощь", - говорится в пресс-релизе.
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