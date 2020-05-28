Тверские медики получили 20 тыс комплектов средств индивидуальной защиты

ТВЕРЬ, 28 мая - РИА Новости. Инфекционным госпиталям и другим медицинским учреждениям Тверской области передана благотворительная помощь в виде 20 тысяч медицинских комплектов, сообщает пресс-служба областного правительства.
Комплекты поступили в рамках заключенного при поддержке правительства региона соглашения о сотрудничестве Фонда Твери и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
"Тверская область в числе 9 субъектов страны вошла в новую программу Фонда Тимченко "Фонд плюс регионы". Верхневолжье стало первым регионом, медики которого получили благотворительную помощь", - говорится в пресс-релизе.