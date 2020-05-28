Как Малфой из "Гарри Поттера": Настасья Самбурская удивила сменой имиджа

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская, которую привыкли видеть с темным цветом волос, опубликовала в инстаграме фотографию в новом образе: она стала блондинкой с короткой стрижкой.
"Джентльмены предпочитают блондинок, доказано! Мальчики взорвали директ", — написала она.
У пользователей мнения разошлись. Кому-то понравилось, как выглядит актриса со светлым цветом волос, кто-то начал шутить, а некоторые не оценили такие перемены в ее стиле.
"Сегодня как раз день брюнеток", — посмеялась актриса Алика Смехова.
"А брюнеткой лучше", — прокомментировала @yagodkatravel.
"Кому-то идет быть блондинкой, но тебе точно нет", — уверена @dusha_duch_telo.
"Хороший парик, но тебе не идет", — считает @charskaiairina.
"Не ваш стиль совсем", — написал @solovtsovalexander.
"Малфой из "Гарри Поттера", — сравнил @eliseev.id.
"Ну ты даешь! Как решилась на такое смелое перевоплощение?" — спросила @juss_blog.
"Очень даже неплохо, вам идет", — подчеркнула @yuliya_katerina.
Пользователь с ником @natalyakalinina5220 обратилась к Самбурской со словами: "Настя, забейте на этих мужиков, они того не стоят. Родите ребенка, он вашу жизнь перевернет. Вы испытаете настоящее счастье".
"Что это за пропаганда безотцовщины! Мне ребенка не надо "для себя", если его не с кем растить. Не надо свои проекции на меня переносить! Может, я испытаю горечь и боль, а не настоящее счастье", — ответила ей Настасья Самбурская.
Ранее актриса разместила в соцсети пост, в котором рассказала, что устала от мужчин, которые "отыгрываются за все свои неудачи и комплексы" на ней, а также что ей в одиночку приходится "большим трудом добиваться своих целей".
"При всей своей активности, я в первую очередь женщина и мне хочется спокойствия и заботы и при этом заниматься любимым делом, а не с мечом наперевес лезть в бой. И чем больше я пытаюсь обрести эту гармонию, тем более жесткие условия мне создают, чтобы этого в моей жизни никогда не произошло. Я устала от борьбы", — написала она.