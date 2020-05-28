Как Малфой из "Гарри Поттера": Настасья Самбурская удивила сменой имиджа

"При всей своей активности, я в первую очередь женщина и мне хочется спокойствия и заботы и при этом заниматься любимым делом, а не с мечом наперевес лезть в бой. И чем больше я пытаюсь обрести эту гармонию, тем более жесткие условия мне создают, чтобы этого в моей жизни никогда не произошло. Я устала от борьбы", — написала она.