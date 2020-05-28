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2020-05-28T18:03
https://ria.ru/20200528/1572136750.html
Захарова прокомментировала отмену США исключений из санкций по Ирану
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РИА Новости

Захарова прокомментировала отмену США исключений из санкций по Ирану

18:01 28.05.2020 (обновлено: 18:03 28.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Отмена Вашингтоном санкционных исключений в отношении Тегерана заставляет задаться вопросом, хотят ли США, чтобы Иран самостоятельно достраивал реактор в Араке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Авторы этой политики, похоже, даже не задаются вопросом, в чем же выгода для самого Вашингтона, какие преференции США получат от подобных действий, если предусмотренные СВПД действия не будут реализованы. Давайте напомним им, что параметры этих проектов были разработаны и согласованы при непосредственном участии американских специалистов и в общем-то они стали ответом на озабоченности американской стороны. Получается так, что не Иран, с деятельностью которого американцы связывают некие высокие риски в ядерной сфере, а сами США не дают завершить реализацию ядерной составляющей СВПД. Отсюда вытекает вопрос: правильно ли мы понимаем, что теперь в Вашингтоне за то, чтобы теперь Иран самостоятельно достраивал, например, реактор в Араке. Совсем недавно такая перспектива, наоборот, пугала американскую сторону", - заявила Захарова в ходе своего онлайн-брифинга.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
6 ноября 2019, 04:53
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США прекращают все исключения из санкций для иранского мирного атома.
Реконфигурация реактора в Араке должна проходить в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) от 2015 года. Реактор будет переоборудован таким образом, чтобы его нельзя было использовать для наработки оружейного плутония.
Модернизацией реактора в Араке первоначально занимались США и Китай, однако после выхода Вашингтона из ядерной сделки в 2018 году процесс осуществляется Великобританией и Китаем.
Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель
Вчера, 17:47Конфликт США и Ирана
Боррель сожалеет из-за решения США по санкциям против Ирана
1012003
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мария ЗахароваТегеран (город)ИранСШАНовости - Ядерные технологииВ мире
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