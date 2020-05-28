Ростовский губернатор пообещал лично проконтролировать выплаты медикам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен лично разбираться со всеми проблемами, которые возникают у медиков и других жителей при получении мер поддержки, сообщает правительство региона.

В четверг он провел встречу с руководителями медицинских учреждений области в режиме видеоконференции.

"Если у вас возникают вопросы и вы хотите донести до губернатора проблему, которая касается конкретных людей или учреждения в целом, отправьте, пожалуйста, в региональный центр мониторинга по коронавирусной инфекции сообщение с пометкой "Губернатору по договоренности". Мы точно найдем решение и возможность помочь людям и организациям. Я дал поручение такие сообщения выделять и в тот же день буду их рассматривать", - сказал Голубев.

По данным регионального минздрава, на их горячую линию уже поступило 350 обращений медработников по вопросам выплат, на федеральную линию информационного центра по противодействию СOVID-19 – 371. Большинство обращений уже рассмотрено, работа продолжается по 32.

Губернатор поручил областному минздраву и главам муниципалитетов в ежедневном режиме рассматривать поступающие к ним на горячие линии вопросы и докладывать об их решении ему лично.

В среду на горячую линию поступило обращение от 35 работников больницы в Гуково , которые пожаловались на невыплату стимулирующих надбавок. Как сообщил глава администрации города, встреча с медработниками уже состоялась, выплаты за работу с ковидными пациентами за апрель проведены. Также сделаны начисления за май, они будут переведены до 1 июня.