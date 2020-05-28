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Ростовская область
Ростовская область
2020-05-28T17:56
https://ria.ru/20200528/1572136396.html
Ростовский губернатор пообещал лично проконтролировать выплаты медикам
https://cdn23.img.ria.ru/images/155864/20/1558642076_0:115:3072:1843_1036x0_80_0_0_2059707303c6904fe11c0ba3c4cb8b23.jpg
РИА Новости

Ростовский губернатор пообещал лично проконтролировать выплаты медикам

17:56 28.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев намерен лично разбираться со всеми проблемами, которые возникают у медиков и других жителей при получении мер поддержки, сообщает правительство региона.
В четверг он провел встречу с руководителями медицинских учреждений области в режиме видеоконференции.
"Если у вас возникают вопросы и вы хотите донести до губернатора проблему, которая касается конкретных людей или учреждения в целом, отправьте, пожалуйста, в региональный центр мониторинга по коронавирусной инфекции сообщение с пометкой "Губернатору по договоренности". Мы точно найдем решение и возможность помочь людям и организациям. Я дал поручение такие сообщения выделять и в тот же день буду их рассматривать", - сказал Голубев.
По данным регионального минздрава, на их горячую линию уже поступило 350 обращений медработников по вопросам выплат, на федеральную линию информационного центра по противодействию СOVID-19 – 371. Большинство обращений уже рассмотрено, работа продолжается по 32.
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Губернатор поручил областному минздраву и главам муниципалитетов в ежедневном режиме рассматривать поступающие к ним на горячие линии вопросы и докладывать об их решении ему лично.
В среду на горячую линию поступило обращение от 35 работников больницы в Гуково, которые пожаловались на невыплату стимулирующих надбавок. Как сообщил глава администрации города, встреча с медработниками уже состоялась, выплаты за работу с ковидными пациентами за апрель проведены. Также сделаны начисления за май, они будут переведены до 1 июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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