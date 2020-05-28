СМИ: полицейские, от чьих рук погиб афроамериканец, причастны к насилию

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Двое полицейских, замешанных в инциденте с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе, в прошлом были замешаны в стрельбе и предполагаемом насилии против подозреваемых, сообщила местная газета Minneapolis Star Tribune.
Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.
Задержанного придавливал коленом офицер Дерек Шовин, который в свои 44 года уже 19 лет прослужил в полиции, сообщает газета. В 2008 году Шовин в ходе расследования инцидента с домашним насилием нанес огнестрельное ранение мужчине. Утверждалось, что раненый пытался отнять у полицейского пистолет, за что и получил пулю в живот.
В 2006 году Шовин и другие офицеры расследовали случай ножевого ранения, в результате был застрелен 42-летний местный житель. Кто из полицейских стрелял в погибшего, не установлено. Полицейские показали, что погибший пытался выхватить пистолет.
Другой офицер — Ту Тао, который на видео гибели Флойда стоит в стороне и смотрит на происходящее. Тао служит в полиции с 2009 года, один раз по невыясненным причинам был уволен, а через два года вновь взят на работу. В 2017 году против Тао и другого офицера был подан иск за излишнее применение силы. Истцы заявили, что офицеры остановили и обыскали мужчину и женщину на последнем сроке беременности. Мужчину заковали в наручники, бросили на землю и пинали ногами. Затем его доставили в больницу, а оттуда в раздетом виде в тюрьму. Полиция заплатила 25 тысяч долларов за внесудебное урегулирование дела.