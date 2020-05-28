Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-28T17:53
https://ria.ru/20200528/1572136117.html
СМИ: полицейские, от чьих рук погиб афроамериканец, причастны к насилию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572118624_0:0:506:285_1036x0_80_0_0_fd9ec667843f1a87cd7ef84afff4f3bc.jpg
РИА Новости

СМИ: полицейские, от чьих рук погиб афроамериканец, причастны к насилию

17:53 28.05.2020
1886
© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
© Страница Darnella Frazier на Facebook
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Двое полицейских, замешанных в инциденте с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе, в прошлом были замешаны в стрельбе и предполагаемом насилии против подозреваемых, сообщила местная газета Minneapolis Star Tribune.
Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
Вчера, 08:00
"Вы что, его убили?" Почему американский город захлестнули протесты
Задержанного придавливал коленом офицер Дерек Шовин, который в свои 44 года уже 19 лет прослужил в полиции, сообщает газета. В 2008 году Шовин в ходе расследования инцидента с домашним насилием нанес огнестрельное ранение мужчине. Утверждалось, что раненый пытался отнять у полицейского пистолет, за что и получил пулю в живот.
В 2006 году Шовин и другие офицеры расследовали случай ножевого ранения, в результате был застрелен 42-летний местный житель. Кто из полицейских стрелял в погибшего, не установлено. Полицейские показали, что погибший пытался выхватить пистолет.
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
Вчера, 16:06
Дело о смерти афроамериканца в Миннеаполисе объявили особо важным
Другой офицер — Ту Тао, который на видео гибели Флойда стоит в стороне и смотрит на происходящее. Тао служит в полиции с 2009 года, один раз по невыясненным причинам был уволен, а через два года вновь взят на работу. В 2017 году против Тао и другого офицера был подан иск за излишнее применение силы. Истцы заявили, что офицеры остановили и обыскали мужчину и женщину на последнем сроке беременности. Мужчину заковали в наручники, бросили на землю и пинали ногами. Затем его доставили в больницу, а оттуда в раздетом виде в тюрьму. Полиция заплатила 25 тысяч долларов за внесудебное урегулирование дела.
12630261
Обсудить 0
МиннеаполисСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Работа на газопроводе Ямал-Европа
За что Польшу оставили без русского газа и что будет дальше
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Способное достроить "Северный поток — 2" судно возвращается в Мукран
Авиалайнер заходит на посадку в аэропорту Шереметьево
Пилот рассказал, почему телефон во время полета необходимо выключать
Прохожие на улице в Москве
Московские власти опубликовали карту с графиком прогулок
Американская скорая помощь. Архивное фото
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. 14 августа 2016
Пелоси назвала гибель афроамериканца в Миннеаполисе убийством
Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
Дело о смерти афроамериканца в Миннеаполисе объявили особо важным
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как коронавирус в России "выдохся"
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области
Киев включил Донбасс в план по децентрализации
Заброшенное строение в селе 2-е Никольское Воронежской области, где было найдено тело убитой девочки
Прокуратура назвала мотив убийства подростком девочки под Воронежем
Регионы России. Крым
В России ответили на слова американского дипломата о водной блокаде Крыма
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
"Смешной твой Иосиф": Валерия ответила на критику Пригожина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 1662
07:42Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:40В России увеличилось число не обеспеченных жильем сирот
07:38Кузнецова дала органам власти рекомендации по охране здоровья детей
07:37Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
07:34Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
07:33В России выросло число половых преступлений против детей
07:29Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
07:25В Минобороны рассказали о работе полевых госпиталей в Дагестане
07:23В ЕАО суд оштрафовал двоих жителей за фейки о коронавирусе
07:18Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными
07:15Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
07:14В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
07:13На Камчатке умер еще один пациент с COVID-19
07:11В Гонконге назвали любые санкции США против города "обоюдоострым мечом"
07:10Под Красноярском мать убитого младенца нашли по кассовому чеку в пакете
07:04В США задерживавшие Флойда экс-полицейские не сотрудничают со следствием
06:48Кузнецова предлагает штрафовать за нецелевое использование маткапитала
06:47Кузнецова выступает за бессрочный надзор за педофилами
06:42Кузнецова: в 2019 году в несогласованных протестах участвовали 180 детей
Лента новостейМолния