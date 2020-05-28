СМИ: полицейские, от чьих рук погиб афроамериканец, причастны к насилию

ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. Двое полицейских, замешанных в инциденте с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе, в прошлом были замешаны в стрельбе и предполагаемом насилии против подозреваемых, сообщила местная газета Двое полицейских, замешанных в инциденте с гибелью афроамериканца в Миннеаполисе, в прошлом были замешаны в стрельбе и предполагаемом насилии против подозреваемых, сообщила местная газета Minneapolis Star Tribune

Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления "вирусного" видео задержания Флойда. На видео видно, что полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом на шею Флойда. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойд был госпитализирован и умер в реанимации.

Задержанного придавливал коленом офицер Дерек Шовин, который в свои 44 года уже 19 лет прослужил в полиции, сообщает газета. В 2008 году Шовин в ходе расследования инцидента с домашним насилием нанес огнестрельное ранение мужчине. Утверждалось, что раненый пытался отнять у полицейского пистолет, за что и получил пулю в живот.

В 2006 году Шовин и другие офицеры расследовали случай ножевого ранения, в результате был застрелен 42-летний местный житель. Кто из полицейских стрелял в погибшего, не установлено. Полицейские показали, что погибший пытался выхватить пистолет.