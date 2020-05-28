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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:53
https://ria.ru/20200528/1572136090.html
В Воронежской области число жертв коронавируса возросло до 18
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число жертв коронавируса возросло до 18

17:53 28.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число умерших в Воронежской области пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией возросло до 18, выздоровели 1293 человека, сообщает областное правительство.
По данным на утро четверга, в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 1753 человек, умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1235.
"Воронежская область, 17:00, четверг, 28 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 1753. Умерли: 18. Выздоровели: 1293", - говорится в сообщении.
В настоящий момент в области в больницах изолированы 1018 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 3120 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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