В Воронежской области число жертв коронавируса возросло до 18

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Число умерших в Число умерших в Воронежской области пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией возросло до 18, выздоровели 1293 человека, сообщает областное правительство.

По данным на утро четверга, в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 1753 человек, умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1235.

"Воронежская область, 17:00, четверг, 28 мая. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтвержденным диагнозом: 1753. Умерли: 18. Выздоровели: 1293", - говорится в сообщении.

В настоящий момент в области в больницах изолированы 1018 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 3120 человек.