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Распространение нового коронавируса
2020-05-28T17:49
https://ria.ru/20200528/1572135639.html
В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/39/1557223913_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a647f2b6daec0ae3149340cb6eee5589.jpg
РИА Новости

В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

17:49 28.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. В Вологодской области зафиксированы 59 новых случаев заболевания коронавирусом, что говорит о нестабильной и напряженной ситуации, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Сегодня плюс 59 случаев заболевания коронавирусом. Мы локализовали очаги распространения инфекции в медучреждениях, но идёт рост из-за очагов на промышленных площадках и вахтовых городках в регионе", - сообщил Кувшинников во время онлайн-трансляции оперативного штаба.
По его словам, также на территории региона за весь период зафиксированы пять смертей от COVID-19, ещё два случая разбирает комиссия по летальным исходам, чтобы определить причину.
"Коэффициент распространения заболевания - это тот показатель от которого зависит выход на первый этап по снятию ограничений, он должен быть менее одного, сейчас он 1,4", - сообщил Кувшинников.
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Карта распространения нового коронавируса в России
Глава региона добавил, что готов начать снимать ограничения с понедельника 1 июня, если коэффициент распространения будет 0,9.
Ранее сообщалось, что вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на трех промышленных предприятиях Вологодской области, где источником заражения стали, в основном, работники из других регионов, привлеченные вахтовым методом. Так, очаг зафиксирован среди работников компании "Сварочно-монтажный трест" Шекснинского района, в Бабаевском районе на предприятии "Ленгазспецстрой" и на череповецком предприятии "Техстроймост".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБабаевский районВологодская областьОбщество
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