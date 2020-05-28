В Вологодской области оценили ситуацию с распространением коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. В Вологодской области зафиксированы 59 новых случаев заболевания коронавирусом , что говорит о нестабильной и напряженной ситуации, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"Сегодня плюс 59 случаев заболевания коронавирусом. Мы локализовали очаги распространения инфекции в медучреждениях, но идёт рост из-за очагов на промышленных площадках и вахтовых городках в регионе", - сообщил Кувшинников во время онлайн-трансляции оперативного штаба.

По его словам, также на территории региона за весь период зафиксированы пять смертей от COVID-19, ещё два случая разбирает комиссия по летальным исходам, чтобы определить причину.

"Коэффициент распространения заболевания - это тот показатель от которого зависит выход на первый этап по снятию ограничений, он должен быть менее одного, сейчас он 1,4", - сообщил Кувшинников.

Глава региона добавил, что готов начать снимать ограничения с понедельника 1 июня, если коэффициент распространения будет 0,9.

Ранее сообщалось, что вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована на трех промышленных предприятиях Вологодской области, где источником заражения стали, в основном, работники из других регионов, привлеченные вахтовым методом. Так, очаг зафиксирован среди работников компании "Сварочно-монтажный трест" Шекснинского района, в Бабаевском районе на предприятии "Ленгазспецстрой" и на череповецком предприятии "Техстроймост".